Duitsers niet welkom op markt Dinxperlo

'De markt is nu slechts voor inwoners van Dinxperlo en Suderwick voor het inkopen van levensmiddelen, en even niet voor de gezelligheid', aldus de burgemeester van Aalten. 'Ik vertrouw op het begrip van onze overige Duitse buren dat ze in deze coronatijden niet welkom zijn. We moeten nog even volhouden, straks is natuurlijk iedereen weer van harte welkom.'



Het aantal kramen op de weekmarkt in Dinxperlo, die elke vrijdag plaatsvindt, is volgens de gemeente al met meer dan de helft afgenomen. Het is niet ook meer mogelijk om op de markt iets te eten of te drinken.

