In de afgelopen weken lieten vele organisaties van evenementen al weten of het af te gelasten of het evenement te verplaatsen. In de gemeente Ede gold dit al voor de Heideweek, skeelerronde Otterlo, Heidedag Otterlo, Lekker Bennekoms, en uiteraard Koningsdag. Ook het Bennekoms Oktober Feest gaat dit jaar niet door. De organisatie vind dit een moeilijke beslissing, maar zag geen andere optie.

De organisatie laat weten: 'De verspreiding van het coronavirus heeft groeiende consequenties voor evenementen wereldwijd, zo ook voor het Bennekoms Oktober Feest.'



'Bijeenkomsten, festivals en evenementen worden inmiddels in groten getale geannuleerd, uitgesteld of verplaatst. De uiteindelijke gevolgen van deze crisis zijn op dit moment nog niet te overzien en het is daarom onverantwoord om nu met de organisatie van Bennekoms Oktober Feest door te gaan.'



'Omdat het volstrekt onduidelijk is hoe het virus zich de komende maanden ontwikkelt, de voorbereiding veel persoonlijke inzet en dus tijd vergt en bovendien de nodige kosten met zich brengt, kunnen wij onze sponsoren wellicht niet kunnen bieden wat we toezeggen, het voor sponsoren ook onzekere tijden zijn en we in deze turbulente tijd alle zeilen moeten bijzetten in onze eigen onderneming en ons daar vol op moeten focussen hebben we het besluit genomen om het Bennekoms Oktober Feest dit jaar niet door te laten gaan. Geen gemakkelijk besluit, maar het is gegeven de huidige omstandigheden niet verantwoord om een Bennekoms Oktober Feest te organiseren in deze crisis".'

De organisatie zet nu in op een groot feest in oktober 2021.