Geen hond op straat, maar deze vrijwilligers zoeken toch zwerfafval

Gewapend met een lange knijper en een soort boodschappenkarretje met twee vuilniszakken struinen Peggy Blaauw, Marloes Heebing en Joyce Bosveld over het fietspad en langs de struiken bij het Candea College in Duiven. Geen papiertje ontkomt aan hun knijpers. 'We hebben deze route nu voor 10 weken gemonitord en omdat de scholen nu een paar weken dicht zijn, kunnen we zien wat dat met het afval doet. '

Bekijk hier de video (tekst gaat daaronder verder):

Veilig opruimen

Er ligt minder afval, concluderen de dames, maar nog steeds aardig wat. 'We zijn natuurlijk een aantal weken niet wezen 'schoonwandelen', zoals we dat noemen', vertelt Joyce Bosveld. 'Dat komt door het coronavirus. Maar inmiddels hebben we uitgebreid gesproken met het RIVM en als we ons aan verschillende maatregelen houden, kunnen we gewoon weer afval opruimen. '

Natuurlijk zijn alle vrijwilligers bij stichting GoClean vrij in hun keuze om wel of geen zwerfafval op te ruimen. 'Iedereen moet doen waar hij of zij zich prettig bij voelt.'

Preventie

De drie hopen dat nu duidelijk wordt hoeveel afval normaal gesproken afkomstig is van scholieren die bij het winkelcentrum broodjes en dergelijke gaan kopen. 'Dat verschil kunnen we nu mooi een aantal weken bekijken', aldus Joyce Bosveld. Alles wat wordt gevonden wordt namelijk gefotografeerd en geregistreerd voordat het in de afvalzak verdwijnt. Uiteindelijk is het dan de bedoeling dat samen met de school en mogelijk ook de winkeliers en de gemeente wordt gekeken hoe het afvalprobleem verminderd kan worden. 'Het doel is uiteindelijk dat er minder afval op straat terecht komt.'

Er zijn inderdaad minder broodzakken en blikjes te vinden, maar er worden ineens wel zaken gevonden die voorheen ècht een uitzondering waren: zoals plastic handschoenen, schoonmaakdoekjes en zelfs af en toe een mondkapje. 'Dat vinden we normaal nooit nee'. Maar ook die horen gewoon in de afvalbak.