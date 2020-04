Volleyballer Kamps koestert hoogtepunten uit carrière

'Ik wist al dat ik afscheid zou nemen, maar had er bewust nog niets over gezegd', aldus Kamps. 'Ik ben 32 jaar oud, dus dan weet je dat er een tijd komt dat je het niet meer zal volhouden. Zelf heb ik niet veel speciale gevoelens bij een laatste duel. Ik onthoud de hoogtepunten uit mijn carrière en die zal ik altijd blijven koesteren, daar heb ik geen afscheidswedstrijd voor nodig.'

'Andere prioriteiten'

Kamps besloot te stoppen vanwege zijn privésituatie waarin hij andere keuzes wil gaan maken. 'Ik ben voor de tweede keer vader geworden dit jaar en dat zorgt ervoor dat de prioriteiten ergens anders liggen. Daar wil ik meer energie insteken. Dat betekent dat ik niet meer de volledige focus op het volleybal kan hebben zoals dat nodig is en zoals ik dat graag zou willen als ik als speler actief ben.'



Ondanks zijn afscheid als speler blijft Kamps betrokken bij Orion als werknemer van hoofdsponsor Active Living. 'Ik wil me daar in blijven ontwikkelen, ook als bedankje naar Orion. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat ik al die jaren topvolleybal heb kunnen spelen. Met Active Living kan dat, want daar hebben we ook doelen. Die gaan we evalueren en zo mogelijk aanscherpen.' Als hoogtepunt van zijn carrière kiest de 32-jarige aanvoerder voor zijn eerste kampioenschap met de Doetinchemmers in 2012, toen Kamps nog wisselspeler was, omdat dat kampioenschap veel betekende voor de professionalisering van Orion als organisatie: 'Dat kampioenschap was het mooiste voor Orion en mezelf, na al het werk van toen.'

Deur op een kier bij nood

Ondanks zijn afscheid houd Kamps de deur naar het spelen voor Orion nog op een kier. 'Als de nood aan de man is en ik ben nog goed genoeg, dan zal ik zeker helpen waar mogelijk is', aldus Kamps, die om fit te blijven twee keer in de week wil blijven trainen met de selectie. 'Als Joris Marcelis (hoofdtrainer, red.) me vraagt, ga ik er over nadenken. Maar heel duidelijk alleen als de nood aan de man is. Ik ga er niet half bijhangen. Ik vind dat je het goed moet doen, of niet moet doen. Tenzij er problemen in het team zijn.'