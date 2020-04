CORONAVLOG | Patiënt Janssen verlaat het ziekenhuis onder luid applaus

Onder luid applaus van zorgmedewerkers verlaat corona-patiënt Janssen in deze vlog het CWZ in Nijmegen. Hij is op de longafdeling de eerste patiënt die naar huis mag na een lange tijd aan de beademing op de IC. Verpleegkundige Janine is blij met haar team. Ook uit ziekenhuis Rivierenland in Tiel klinken warme woorden. Maar de strijd is nog niet gestreden, weten ze daar.

Bekijk hier de vlog:

'Hartstikke bedankt!', roept Janssen met zijn armen in de lucht. Verpleegkundige Janine Nieuwenhuis duwt zijn rolstoel. Haar pretoogjes zijn zichtbaar boven haar mondkapje. Om hen heen klappen en juicht het ziekenhuispersoneel van de afdeling.

Meneer Janssen is hun eerste ernstige corona patiënt die huis mag. Janine: 'Hij is helemaal opgeknapt'. Janine is ontzettend blij met haar collega's, zegt ze in de vlog. 'We waren al een hecht team, maar we worden alleen maar hechter.' Deze crisis 'verbroedert'.

Kracht van de verpleegkundige

Ook in Ziekenhuis Rivierenland in Tiel niets dan lof voor de zorgmedewerkers. 'Ze staan er echt. Dit is waarom je verpleegkundige bent geworden', zegt unitmanager Antonie Bergers, verantwoordelijk voor de corona afdeling. De afgelopen weken was ze zo'n twaalf uur per dag aan het werk.

'We hebben afgesproken dat we af en toe vrij moeten nemen. Maar dat voelt niet altijd even prettig. Je wilt je team niet in de steek laten.'

Angst voor de toekomst

Antonie is blij met het corona-team dat ze aanstuurt in Tiel, maar kent ook angst voor wat er na de crisis gaat gebeuren. Medewerkers maken de meest dramatische scenario's mee met patiënten, vertelt ze.

'Het meeste wat je bijblijft is dat mensen via de iPad afscheid nemen. Hun laatste woorden: zorg goed voor mijn kinderen. Dat gaat je door merg en been. Daar staan we allemaal bij te huilen. Het is echt een verschrikkelijke ziekte.'

De epidemie gaan ze samen als medewerkers redden, zegt ze. 'Ik ben alleen bang daarna: hoe komen we hier uit?' Antonie verwacht dat er 'behoorlijk wat opvang' voor medewerkers moet komen als de crisis voorbij is. 'Iedereen krijgt hier een knauw van.'

