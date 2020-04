Zorghotels schieten als paddenstoelen uit de grond in Gelderland

Eigenlijk zou eind maart de verhuizing plaatsvinden naar het spiksplinternieuwe gebouw op het terrein van het voormalige Julianaziekenhuis. Maar zorgorganisatie Klein Geluk kon de nieuwe bewoners - mensen met dementie - niet verplaatsen, vanwege de corona-uitbraak.

Bijdragen aan strijd

Klein Geluk-bestuurder Bert Blaauw vertelt dat hij het pand niet leeg wilde laten staan en graag iets wilde bijdragen in de strijd tegen corona. Daarom nam hij contact op met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, waar burgemeester Ton Heerts aan het roer staat.

Alles stond gereed voor de verhuizing, maar die ging niet door. Foto: Omroep Gelderland

Heerts is maar wat blij met de 76 extra plaatsen die er nu zijn bijgekomen. Hij vertelt: 'Nu is het een opvanglocatie voor mensen die uit het ziekenhuis komen en eventueel hier dan kunnen verblijven, zodat zij niet de druk op het ziekenhuis leggen.'

Laatste levensfase

Dit zorghotel is niet de enige in de regio van Heerts: 'In Harderwijk en Ermelo is een locatie, in Gaanderen, bij Doetinchem, is een locatie. En in Almen hebben we ook een locatie, maar die is ook voor mensen die misschien wel in de laatste fase van het leven zitten.'

En even verderop in Apeldoorn wordt op dit moment ook gewerkt in een voormalige school. Daar komt huisvesting voor dak- en thuislozen in eenzelfde situatie. Heerts legt uit dat de veiligheidsregio mensen zoveel mogelijk in groepen verdeelt, om het zo in de hand te houden.

