Wie bezorgd onze 100 jarige vader een leuke verjaardag?

Op 25 April hopen wij dat Vader 100 jaar wordt, hij woont in bejaardencentrum Sancta Maria in Huissen.

Wij als kinderen hadden van alles georganiseerd, maar niets mag of kan doorgaan. Mijn vader heeft er het laatste jaar erg naar toegeleefd. Hij had van allerlei verwachtingen kortom hij is en was er helemaal vol van. U zult begrijpen, dat de mededeling Van President Rutten, de periode van Sociale Distantie te verlengen tot 1 juni is ingeslagen als een bom.

Daarnaast heeft hij van de longarts een mindere mededeling gekregen.

Kortom, niemand mag er naar toe, hij mag niemand ontvangen en zit gevangen op zijn kamer.

Hij kan wel een opkikkertje gebruiken. En dus onze oproep of er mensen zijn die ons kunnen helpen om onze vader een feestelijk moment kunnen bezorgen door bijvoorbeeld voor hem op te treden.

Onze vader zal u erg dankbaar zijn.

Reageren kan hieronder!