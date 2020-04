Zwemjuf Aline geeft zwemles in haar tuin

Zwemles is belangrijk. Toch kunnen honderden kinderen in Nederland nu niet leren zwemmen door de coronamaatregelen. En dat heeft gevolgen voor als het straks warm weer wordt in de vakantie. Je moet er niet aan denken dat er dan wat gebeurt. Zwemjuf Aline Middel in Harderwijk heeft daar iets op gevonden: zwemles in de tuin.

De filmpjes op zwemschoolaquanoa.nl zijn duidelijk. 'Bij de schoolslag beginnen je handen onder de kin en strek je je armen helemaal uit. Pas dan kunnen ze zijwaarts'. De bewegingen worden niet in het water geoefend, maar gewoon op een poef in de tuin van Aline.

Net als in de jaren 30

Het is lekker weer en als modellen fungeren haar dochter Noa en haar zoon Milan. 'Zo gaven ze in de jaren 30 ook zwemles; gewoon op een tafeltje aan de kant van het zwembad. Pas daarna mocht je het bad in', legt Aline uit.

Verslaggever Marc Loeven sprak op Radio Gelderland met zwemjuf Aline:

Al van kinds af aan is Aline bezig met zwemmen. De eerste lessen kreeg ze van haar tante. Totdat haar ouders zeiden: 'Volgens ons gaat het goed. Gooi haar maar gewoon het diepe in.' En dat deed tante. Tot ieders verbazing bleef Aline gewoon drijven en zo leerde ze zwemmen.

Eigen zwemschool

De Harderwijkse deed de opleiding tot sportinstructeur in Amersfoort, maar het hoogtepunt kwam toen ze in 2013 haar eigen zwemschool kreeg. 'Mensen willen graag individueel zwemonderwijs voor hun kinderen.'

'Zeker in deze tijd net voor de grote zomervakantie is het normaal gesproken ontzettend druk. Maar niet nu. Door corona liggen de zwemlessen van alle kinderen stil. 'En dat is niet handig', zegt Aline, ''Zwemmen is toch het beste medicijn tegen verdrinken. We horen van de regering wel over steunmaatregelen voor sportscholen, maar over zwemlessen hoor je ze niet. Straks zijn de kinderen alweer vergeten wat ze tot nu toe hebben geleerd.'

Daarom geeft Aline zwemles vanuit de tuin. En zo kunnen via haar website alle kinderen thuis oefenen. Op een poef of tafeltje. Op de buik en op de rug. Wel zo veilig.