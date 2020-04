Privacydeskundige bezorgd om corona-apps: 'Ik word er niet heel vrolijk van'

De Edenaar is specialist in privacybescherming en wordt er om in zijn eigen woorden te spreken 'niet heel vrolijk van'. Volgens De Winter heeft minister De Jonge onvoldoende duidelijk gemaakt wat het kabinet precies wil met die twee apps. 'De Jonge heeft wel veel geroepen, maar het niet concreet gemaakt. Het werd een beetje als een soort proefballonnetje gelanceerd.'

Een van de apps krijgt als basis een app die al gebruikt wordt in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam en daar weet De Winter wel het een en ander over. 'Bij die app heb ik toch wel vraagtekens bij de privacy. Als je kijkt naar de voorwaarden, dan komt het allemaal wat mager over. En hoe ze waarborgen dat er geen misbruik van de gegevens wordt gemaakt.'

Radiopresentator Irene ten Voorde in gesprek met Brenno de Winter:

Niet heel vrolijk

De Winter is bezorgd over de plannen. Vooral omdat het ministerie mogelijk zelf iets gaat bouwen. Volgens de Edenaar is er door de Duitse tegenhanger van ons RIVM al een systeem ontwikkeld waarbij goed nagedacht is hoe om te gaan met de privacy. 'Dat wordt ook op meer plaatsen in Europa gebruikt. Het heeft een bijkomend voordeel dat de geanonimiseerde gegevens die wat over de uitbraak zeggen heel erg breed zijn.' Daardoor krijg je volgens de privacydeskundige een beter beeld hoe de uitbraak verloopt.

De Winter heeft ook gezien dat het in Europa al fout is gegaan met de privacy: 'We hebben in Oostenrijk gezien dat zo'n app werd gebruikt. Toen bleek die opeens gegevens door te geven aan Google. Dat is knap ongelukkig.'

Privacy is te beschermen

De Winter denkt dat het prima te doen is om de privacy te waarborgen. 'Een van de dingen die je kunt is technische randvoorwaarden neerleggen. Daar wordt overigens door de toezichthouders in Europa al aan gewerkt.'

Je zou volgens hem ook door middel van een noodwet misbruik van die gegevens heel erg strafbaar kunnen maken.