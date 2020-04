Waar gaan verslaafde daklozen met corona naartoe? Veiligheidsregio zoekt opvang

Een deel van de daklozen in Arnhem kan in een pand van IrisZorg aan de Remisestraat in isolatie verblijven, laat wethouder Martien Louwers in een brief aan de gemeenteraad weten. 'Voor zover de capaciteit dit toelaat.'

Hotel Belmont Lunteren

Maar er is meer opvangruimte nodig waar verslaafde daklozen uit de hele regio Gelderland-Midden in isolatie opgevangen kunnen worden. Waar die opvang komt, is nog niet bekend.

Het Belmont Hotel in Lunteren was in beeld. Het streven was daar deze week een opvang te openen, staat in de brief. Maar die mogelijkheid is van de baan, stelt het Leger des Heils woensdagmiddag.

Ander plan

'Er ligt nu een ander plan', zegt Robert Paul Fennema, regiomanager zorg bij het Leger des Heils. Hij wil niet zeggen wat het alternatief is. Mogelijk neemt de veiligheidsregio daar vrijdag een besluit over.

De VGGM was woensdagmiddag niet bereikbaar om te reageren.

