Nunspeetse zitspecialist schenkt 100 relaxstoelen aan ziekenhuizen met IC-afdeling

'Het is de hoogste tijd dat we voor onze zorgverleners gaan zorgen', aldus Geertjan van Olst, samen met zijn broer Michiel van Olst oprichters en eigenaren van Prominent in Nunspeet.

'We hebben vanuit ons netwerk het signaal gekregen dat zorgverleners op de IC weinig pauze kunnen nemen, zonder onderbreking lange diensten draaien in een beschermend pak en vaak meerdere (nacht)diensten achter elkaar draaien. Rustmomenten zijn er voor deze zorgverleners dan ook nauwelijks en er is ook geen goede plek voor. Om die reden hebben wij vanuit de stoelenleverancier besloten om alle zorgverleners op de IC-afdelingen letterlijk en figuurlijk een steuntje in de rug te bieden.'

Om de zorgverleners een welverdiend rust- en oplaadmoment te bieden schenkt de zitspecialist honderd comfortabele stoelen aan alle ziekenhuizen met IC-afdelingen in Nederland. Voor ieder ziekenhuis met een IC-afdeling staan twee relaxstoelen klaar. Deze worden in samenwerking met partners in de zorg, zo snel mogelijk afgeleverd. Deze relaxstoelen zijn gratis en worden onder RIVM condities afgeleverd. 'Hiermee kunnen de zorgverleners echt even hun rust pakken in de pauze en vervolgens opgeladen hun goede werk hervatten', aldus Van Olst.

Iedereen werkzaam in een ziekenhuis met IC-afdeling kan de relaxstoelen aanvragen via www.prominent.nu/hartvoordezorg.