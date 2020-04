CORONAVLOG | Verpleegkundige Janine heeft een goede bekende als patiënt

Bekijk hier de vlog:

Janine Nieuwenhuis van het CWZ in Nijmegen heeft een zware taak, als een goede bekende uit het dorp op de corona-afdeling komt te liggen. Ook diens moeder ligt op de afdeling.

Met de goede bekende gaat het inmiddels goed, maar met de moeder ging het vorige week opeens veel slechter. Zo slecht, dat Janine haar en haar moeder moest helpen afscheid te nemen. Dat was erg emotioneel, vertelt ze in deze vlog.

'We hebben ze bij elkaar gelegd, ze hebben elkaar vastgehouden, elkaar aangekeken en bedankt. Dat was heel bijzonder', vertelt Janine.

Praten over je ervaring

Ondertussen is het voor IC-arts Anke Kröner in Apeldoorn juist moeilijk dat zij op de IC géén band kan opbouwen met patiënten. Dat komt omdat de patiënten op de buik liggen. Ze zijn daarom bijna onherkenbaar. Daarom laten ze familie een foto opsturen. 'Zodat we toch wat gevoel krijgen bij wie er in bed ligt.'

De tekst gaat verder onder de foto.

In de meeste ziekenhuizen krijgen zorgmedewerkers psychologische hulp bij deze zware strijd tegen corona die ze nu voeren. Zo ook IC-arts Anke, die vertelt dat ze is gaan praten met iemand over de moeilijke ervaringen die ze heeft.

Trauma's

In ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede werken Inge den Boer en Yvette van Dokkum, beiden gezondheidszorgpsycholoog. Zij vertellen hoe zij mensen begeleiden in stressvolle situaties. 'Het is een tijd waarin er veel flexibiliteit wordt gevraagd van zorgmedewerkers. Ze zijn veel gewend, maar dit is echt heel intensief.'