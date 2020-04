Zorgwoningen voor dementerende ouderen in voormalig boerderij Rijzenburg

Er moeten 24 zorgwoningen voor dementerende ouderen komen in de voormalige boerderij Rijzenburg aan de Koningsweg in Arnhem. Die wil Stichting het Nationaal Park De Hoge Veluwe realiseren in samenwerking met een zorgpartner. Daarvoor wil het stadsbestuur de plannen aanpassen.

Na lange tijd als restaurant te hebben gediend werden in 2014 plannen gemaakt voor woningen in 'De Rijzenburg'. Maar die zijn nooit verkocht, daarom wil de stichting er nu een zorglocatie van maken. Daarvoor moet de bebouwing met 500 vierkante meter worden uitgebreid.

'Groene ligging en prikkelarme omgeving'

Volgens de gemeente is er behoefte aan onzelfstandige wooneenheden voor dementerende ouderen. In 2030 is naar verwachting 18 procent van de Arnhemse bevolking boven de 65 jaar, nu is dat nog 15 procent. De gemeente prijst de locatie voor deze doelgroep vanwege zijn groene ligging en prikkelarme omgeving. Ook zou er weinig kans op overlast zijn.

Op de plannen die hiervoor moeten worden gewijzigd, kunnen gedurende zes weken zienswijzen worden ingediend. Daarna zullen zij voor een besluit aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Rijke historie

Het gebied kent een rijke historie. In 1852 werd het gekocht door de Arnhemse paardenpostmeester F. Burgers. De boerderij kende daarna verschillende eigenaren voordat Anton Kröller in 1921 het gehele landgoed kocht. Hij was toen eigenaar van De Hoge Veluwe. In 1935 werd het eigendom van Stichting het Nationale Park de Hoge Veluwe.

In de Tweede Wereldoorlog kwamen er Duitse officieren te wonen, en na de oorlog werd Rijzenburg gebruikt door de mijnopruimingsdienst. Na een opknapbeurt werd er in 1950 een restaurant geopend. Nadat een brand dat in 1992 grotendeels in de as legde, werd het opnieuw opgebouwd.