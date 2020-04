Winterswijks pakket voor opgesloten Johanna Reiss (88)

Een groep Winterswijkse sporters heeft een verrassingspakket gestuurd naar Johanna Reiss, een voormalig inwoonster van het dorp die in de Tweede Wereldoorlog moest onderduiken. De 88-jarige vrouw zit door de coronacrisis 'opnieuw opgesloten' in haar appartement in het zwaar getroffen New York.

'Voor ons is ze de verpersoonlijking van die ouderen die nu vanwege het coronavirus aan huis gekluisterd zitten, de deur niet uit kunnen en écht lijden onder social distancing', aldus initiatiefnemer Jelle Bosch namens AV Archeus en FTC Wenters. 'Daar kunnen wij lopers en fietsers natuurlijk niet echt iets aan doen, maar we kunnen wel laten zien, dat we met Johanna en alle andere ouderen meeleven.' Het verrassingspakket bestaat onder meer uit Winterswijkse souvenirs, kaarten, drop en Wilhelmina-pepermunt. Daarnaast heeft burgemeester Joris Bengevoord een persoonlijke brief toegevoegd.



In de Tweede Wereldoorlog moest de joodse Reiss, die destijds nog Annie de Leeuw heette, onderduiken in Usselo. In 1972 schreef ze het boek De Schuilplaats over deze periode. Hoewel ze in New York woont, is ze Winterswijk volgens de initiatiefnemers nooit vergeten. In 2016 ontving ze uit handen van toenmalig burgemeester Thijs van Beem de erepenning van de gemeente na een lezing op het Gerrit Komrij College.