'Fietspad geen bedreiging meer voor Wijchense eekhoorns, dassen en vleermuizen'

Eekhoorns, dassen en vleermuizen hoeven zich volgens Wijchen geen zorgen te maken over de aanleg van een nieuw fietspad langs de Ravensteinseweg. Eerder dit jaar was de gemeente van plan om dwars door het leefgebied van de beschermde diersoorten te bouwen, nu zijn de plannen aangepast.

De aanleg van een fietspad aan de drukbezochte Ravensteinseweg in Wijchen zorgde eerder dit jaar voor een hoop ophef. De PvdA kwam in opstand, omdat de gemeente 50 bomen zou moeten kappen om ruimte te creëren. En dat mag niet zomaar, want er zitten talloze beschermde diersoorten in het natuurgebied.

Om dat op te lossen, heeft de gemeente nu een extra strook naast de openbare weg aangekocht. ‘Dan hoeven we maar een paar bomen te kappen’, meldt Wijchen. 'Ondertussen zijn we ook in gesprek met de provincie over natuurvergunningen die we eventueel nodig hebben.'

Zie ook: 'Aanleg fietspad bedreiging voor Wijchense dassen, vossen en egels'

‘Dieren zijn veilig’

In de natuurstrook leven beschermde diersoorten als eekhoorns, dassen en vleermuizen. De gemeente verzekert dat de beesten zich geen zorgen hoeven te maken: ‘De wildpassage wordt doorgetrokken, zodat de dieren veilig hun route kunnen volgen. Daarnaast kappen we buiten het broedseizoen en controleren we vlak voor de aanleg nog een keer of er geen nieuwe dieren het gebied zijn ingetrokken.'

‘We zijn dolenthousiast dat het nu goed is opgelost’, reageert Peter Gatzen, fractievoorzitter van de PvdA. ‘Hopelijk wordt er de volgende keer bij de planfase al meer naar de natuur gekeken en wat minder naar het economische plaatje.’