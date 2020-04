De Tinnen Roos maakt 'positieve pins in moeilijke tijden'

Tingieterij De Tinnen Roos (DTR) in Millingen aan de Rijn is begonnen met het maken van speciale pins voor ouderen, mensen die getroffen zijn door het coronavirus en hulpverleners in de zorg. Om deze mensen op te vrolijken hebben zij het ‘opstekertje’ en ‘de vuist tegen corona’ in het leven geroepen. Dit zijn pins in de vorm van een roos en een vuist om positiviteit binnen deze doelgroep te verspreiden.

Positiviteit

DTR maakt normaal gesproken souvenirs voor de Nijmeegse Vierdaagse. Omdat ook zij in een onzekere tijd zitten en niet weten of de Vierdaagse doorgaat, kan de productie van deze souvenirs nog niet van start gaan. “Als klein bedrijf kun je zoiets niet zomaar laten vallen”, vertelt Danique Heijmen, leidinggevende bij DTR. “We zijn gaan denken hoe we in een tijd als deze iets positiefs konden brengen. Om anderen te steunen, maar natuurlijk ook om zelf door te gaan.” Heijmen vertelt dat het bedrijf het idee had om twee verschillende pins te introduceren met het doel om het bedrijf draaiende te houden en iemand blij te maken. “25 procent van de opbrengst gaat daarnaast naar het Longfonds”, vult de leidinggevende nog aan.

Verschillende pins

“Eén van de pins is het Opstekertje. Deze is bedoeld om iemand een hart onder de riem te steken. Denk hierbij aan de ouderen die in quarantaine zitten, thuiswerkers, in principe iedereen die getroffen is door het coronavirus.” Heijmen vertelt dat er naast het ‘opstekertje’ ook een ‘vuist tegen corona’ verkrijgbaar is. “Deze vuist is voor iedereen met een cruciaal beroep. Voor mensen die niet te missen zijn in deze tijd en die je erdoorheen helpen.

Hieronder hoor je Danique over de zelfgemaakte pins en hoe je er zelf eentje kan bestellen: