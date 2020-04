Ook Wijchen treft economische maatregelen om ondernemers tegemoet te komen

Lokaal ondersteunen

‘De maatregelen die landelijk worden genomen vanwege de Corona-crisis hebben gevolgen voor ondernemers en bedrijven’, laat het Wijchense college weten. ‘Het kabinet heeft besloten om economische maatregelen te nemen die moeten zorgen voor de bescherming van banen en inkomens en het opvangen van de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven. Ook lokaal ondersteunen we de ondernemers en bedrijven in de gemeente in deze bijzondere tijd.’

Verruimen van regels

Een aantal geldende regels wordt tijdelijk verruimd door de gemeente Wijchen:

- De gemeente zal coulant zijn bij het verstrekken van een incidentele ontheffing voor centrumwinkeliers om hun winkel te bevoorraden. Leveranciers worden toegelaten in een gebied tot 14:00. Toezicht geldt pas na 15:00. Zo wordt de detailhandel in staat gesteld om later op de dag open te gaan.’

- Supermarkten wordt toegestaan om ‘s nachts hun winkel te bevoorraden. Hiermee wil men voorzien in de eerste basisbehoeften van de bevolking: het op peil houden van de voedselvoorziening. Ook de gezondheid van vakkenvullers is een argument: door bevoorrading meer te spreiden kan er ook meer gespreid gewerkt worden.

- De toegestane openingstijden voor supermarkten wordt op zon- en feestdagen verruimd naar doordeweekse openingstijden, dus van 6:00 tot 22:00 uur. Dit moet voor minder drukte in de winkels zorgen en ondernemers de ruimte geven om indien gewenst hun bedrijfsvoering flexibeler in te richten.

- De gemeente gaat coulant om met het afhalen en bezorgen van maaltijden. Bij lokale belemmeringen wil men actief gedogen.

- De gemeente gaat coulant om met het gebruik van foodzelfbedieningsgroothandels door consumenten.

- De gemeente gaat coulant zijn wat betreft parkeervergunningen en ontheffingen. ‘Gezien het geringe aantal bezoekers gebruiken ondernemers de tijd om te klussen en verbouwen in hun eigen pand. Dit betekent dat ondernemers het centrum in moeten met auto’s. We gaan coulant om met het verstrekken van vergunningen en ontheffingen hiervoor.’

- De gemeente gaat soepeler om met de marktverordening en laat tijdelijk de plicht van marktondernemers om aanwezig te zijn los. Zo kunnen zij zelf beslissen of ze wel of niet een standplaats op de markt innemen.

- Vergunningsprocedures voor bouwplannen worden zoveel mogelijk versneld.

Betalingen en toeristenbelasting

De gemeente Wijchen gaat ervoor zorgen dat ze haar facturen ‘nog sneller’ gaat betalen. Bij facturen die de gemeente zelf uitstuurt, wordt de betaaltermijn verdubbeld, om meer tijd te bieden om aan de betaling te voldoen. De plicht tot het betalen van de toeristenbelasting blijft bestaan, maar de gemeente zal begrip tonen wanneer er later dan de normale termijn wordt betaald. De aanslagen toeristenbelasting worden pas achteraf opgelegd: de aanslag voor 2020 wordt in 2021 opgelegd.

Ruimhartige inzet van bestaande regelingen

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) wordt door de gemeente ruimhartig uitgevoerd, waarbij gezorgd wordt voor een snelle afhandeling. Met ruimhartig wordt bedoeld dat de gemeente snel verstrekt en slechts een lichte toets toepast. Er wordt wel getoetst op rechtmatigheid. Wanneer geconstateerd wordt dat er onterecht is verstrekt, zal het verstrekte bedrag worden teruggevorderd.

Onderzoeken naar uitstel opleggen van belastingaanslagen voor ondernemers

De gemeente onderzoekt of er een mogelijkheid is tot het uitstellen van het opleggen van belastingaanslagen voor ondernemers. ‘Het is vooralsnog niet duidelijk of dit daadwerkelijk bijdraagt aan een betere financiële liquiditeit. Dit moet nader onderzocht en besproken worden met de uitvoeringsorganisaties (BSR, Munitax, BWB).’

Leges voor evenementen en precario voor terrassen

Organisatoren van evenementen niet doorgaan, krijgen de betaalde leges teruggestort. Wanneer men evenementen op een later tijdstip wil laten doorgaan, is een wijziging nodig op een reeds aangevraagde vergunning. Hiervoor worden geen aanvullende leges in rekening gebracht. Het heffen van precario voor terrassen gaat vooralsnog door. Na afloop van de crisis beoordeelt het college op basis van duur en consequenties van de crisis of het volledige bedrag geheven wordt.

Tijdelijk stopzetten zoektijd jongeren bij aanvraag Participatiewet-uitkering

Wanneer jongeren zich melden bij de gemeenten voor bijstandsuitkering (PW-uitkering), kunnen zij normaliter na een zoekperiode van vier weken de daadwerkelijke aanvraag voor een uitkering doen. Bij recht op uitkering geldt dat ze deze met terugwerkende kracht krijgen. In deze uitzonderlijke situatie kan de digitale aanvraag ook voor jongeren direct open gezet worden zodat zij bij recht op uitkering deze eerder ontvangen.

Lange termijn effecten voor de gemeente

De gemeente Wijchen zit financieel niet ruim en staat al onder toezicht van de provincie Gelderland. Dat de coronacrisis en deze maatregelen gevolgen kunnen hebben, erkent het college. 'De huidige crisis kan er ook voor zorgen dat we alleen handelen op het hier en nu en geen oog hebben voor de lange termijn effecten. Deze maatregelen bieden nu financiële verlichting aan ondernemers en organisaties en hebben beperkte financieel effect voor de gemeente naar de toekomst. Een mogelijk issue is het voldoende ‘kas’ aanhouden om betalingen te kunnen verrichten. Normaliter is dit geen probleem, geldschieters staan te dringen om aan gemeenten geld te lenen. Op dit moment is er meer onzekerheid waardoor het mogelijk wat lastiger is. Als alternatief kan terug worden gevallen op het inlenen bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), deze is in de regel alleen iets duurder dan bij andere geldverstrekkers.'

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7