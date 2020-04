Vrouwenkoor getroffen door corona: 'We waren zo slap als een vaatdoek'

De dames van de acapellagroep. Foto: Between Two Rivers

Luidkeels zongen de dames van acapellagroep Between Two Rivers uit Elst de meest pakkende ballads en swingende jazznummers, tot de coronacrisis toesloeg. Vier leden van de groep zijn positief getest op het virus, de rest zit snotterend en hoestend op de bank. ‘Maar gelukkig hebben we heel veel aan elkaar’, klinkt het.

De laatste repetitie van de acapellagroep was op 11 maart, een paar dagen later werd iedereen langzamerhand ziek. ‘De een meer dan de ander’, weet Caroline Baggen, woordvoerder van de groep. ‘Maar we waren allemaal zo slap als een vaatdoek.’

Met hoge koorts en een extra voorraad tissues, hoestten de dames thuis op de bank de longen uit hun lijf. Vier leden zijn positief getest op corona, een van hen viel flauw. ‘Dat was wel echt even schrikken’, vertelt Baggen. ‘Het gaat nu gelukkig iets beter, maar nog lang niet iedereen is helemaal opgeknapt. Gelukkig hebben we veel aan elkaar.’

'Het hakt er echt in'

Zij aan zij een knallend, muzikaal repertoire opvoeren zit er voorlopig niet in voor de vrouwen van Between Two Rivers. Maar repeteren, dat gaat nog wel. ‘Dat doen we nu met virtuele begeleiding van onze dirigent. We videobellen dan met de hele groep, zodat we elkaar zangtips kunnen geven. Het is belangrijk dat we ook nu onze stembanden blijven trainen.'

Hoewel de zangeressen het erg vervelend vinden dat ze minder kunnen zingen vanwege hun corona-symptomen, missen ze vooral het gezelschap. ‘We zijn een hechte club. Dus als je hele dagen binnen zit, hakt dat er na een tijdje echt wel in’, benadrukt Baggen. ‘Maar ik weet zeker dat we binnen de kortste tijd weer de sterren van de hemel zingen.’