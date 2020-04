We missen de Apenheul en het Openluchtmuseum met Pasen

Traditiegetrouw is het paasweekeinde het begin van het attractieseizoen. Die attracties liggen er nu met Pasen verlaten bij. In Gelderland missen bezoekers de Apenheul en het Openluchtmuseum het meest.

Dat blijkt uit het Dagattracties Merkenonderzoek 2020.

In de top tien van het lijstje van pretparken en dierentuinen die we het liefst willen bezoeken, is De Apenheul in Apeldoorn op de vijfde plaats de hoogst genoteerde Gelderse attractie. Direct daarna volgt op plek zes Burgers' Zoo in Arnhem. In deze lijst staat De Efteling bovenaan.

Leerzaam uitje

Het andere lijstje is een top tien van leerzame attracties die we het liefst willen bezoeken. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem neemt hier de hoogste Gelderse notering in, op de derde plaats. Het is bovendien de énige Gelderse leerzame attractie in de top tien. Het Rijksmuseum in Amsterdam voert deze lijst aan.

Top 10 van pretparken en dierentuinen die we het liefst willen bezoeken:

Efteling Diergaarde Blijdorp Wildlands Adventure Zoo Emmen Beekse Bergen Apenheul Koninklijke Burgers' Zoo Ouwehands Dierenpark Rhenen Artis Keukenhof Walibi Holland

Top 10 van leerzame attracties die we liefst willen bezoeken:

Rijksmuseum Amsterdam Anne Frank Huis Nederlands Openluchtmuseum Naturalis Madurodam Het Spoorwegmuseum NEMO Science Museum Beeld en Geluid Zuiderzeemuseum Corpus