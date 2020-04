Deze horecaondernemers bereiden zich voor op de '1,5-meter-economie'

Achterhoekse ondernemers Martin Hüning en Hendrik Jan Mensink reageren voorzichtig positief op de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Allebei zijn ze actief in de horecabranche, waar veel financiële pijn wordt geleden. 'We zitten niet bij de pakken neer.'

Twee jaar geleden liet hij zijn zwembad verbouwen en afgelopen jaar investeerde hij een flink bedrag in camping De Twee Bruggen in Miste. Ondernemer Hendrik Jan Mensink heeft er geen spijt van. 'Ik zou het met terugwerkende kracht vandaag weer doen. Want omdat het er nu zo uitziet, komen de mensen straks hier op vakantie in eigen land.'

Zie ook: Premier Mark Rutte: 'Blijf thuis met Pasen, houd vol'

Die optimistische visie van Mensink benadrukt hij diverse malen. 'Nee, ik zit niet bij de pakken neer. Er zijn verschillende scenario's. In deze tijd moet je voldoende financiële reserves dan wel leencapaciteit hebben, zodat je straks door deze enorme ingewikkelde tijd kunt komen. Want dat is het.

Weken in onzekerheid

Martin Hüning besteedt de overtollige energie op zijn fiets in het buitengebied. 'Heerlijk even met het hoofd in de Achterhoekse lucht, even geen zorgen en alles van je aftrappen.'

De Aaltense horeca-ondernemer zit samen met zijn vrouw Monique, zoon Wesley en schoondochter Nita in de horecazaak 't Noorden. 'We zitten nu al drie weken in onzekerheid. Je wilt weer wat gaan doen, maar je kunt niets doen. Ik lig er geregeld wakker van en daar hoort hoofdpijn ook bij. Ik heb dat nog nooit zo gehad, maar we houden ons hoofd omhoog.'

Ook Mensink kent de zorgen om het bedrijfsresultaat .'Wij hebben weer een winter achter de rug met gigantische investeringen, het momentum is daarom een enorm probleem. Dan is het enorm zuur om in maart te moeten sluiten. Qua resultaat is 2020 een verloren jaar. Wij lijden tonnen, zo niet meer dan een miljoen verlies, maar we zitten niet bij de pakken neer. Je kunt nu ook zorgen dat je straks in de 1,5-meter-economie voorbereid bent, zodat je weer goed en veilig kunt ondernemen.'

'Wij gaan vrijdag weer open'

Bij 't Noorden hebben ze gewikt en gewogen of en hoe ze gaan proberen de zaak te openen. 'Wij hebben besloten om vrijdag weer open te gaan, zodat mensen pannenkoeken af kunnen halen. Ook de ijssalon doen we weer open. We doen er wel alles aan zodat mensen niet blijven zitten, want we willen voorkomen dat mensen gevaar lopen en de regels overtreden.'

Camping De Twee Bruggen is bezig met het ontwikkelen van een app. 'Wij gaan ervoor zorgen dat mensen straks makkelijk kunnen bestellen zodat we aan huis kunnen bezorgen. We letten erop dat mensen straks met een winkelwagen in de winkel lopen en dat ze zelf de kassa kunnen bedienen.'

'Daarnaast moedigen we iedere gast met privésanitair aan. Wij zien dit ook als een moment om te innoveren, al is dat misschien makkelijk praten. Als je vandaag niet weet hoe je morgen de facturen moet betalen dan heb je echt een probleem, maar wij zien genoeg toekomstperspectief.'

Zie ook: Ons liveblog over het coronavirus