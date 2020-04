Supermaan aan de hemel: afgelopen nacht zag je hem op z'n mooist

De supermaan was in de nacht van dinsdag op woensdag goed te zien aan de hemel boven Gelderland. Rond 04.30 uur was de maan op z'n best te zien.

De maan leek ongeveer 7 procent groter en 14 procent helderder dan anders. Dat komt doordat de maan dichter bij de aarde staat dan het geval is tijdens een gemiddelde volle maan. Al is dat nog steeds erg relatief, want de maan staat vannacht nog op dik 350.000 kilometer afstand van de aarde.

Het was al de derde keer dit kalenderjaar dat we een supermaan te zien kregen. Door de vele opklaringen was de maan goed zichtbaar voor iedereen. Zoals altijd was de maan het best waarneembaar vanaf plekken waar het heel donker is.

Goed kijken

'Ik zeg er eerlijk bij: je moet wel héél goed kijken om het verschil te kunnen zien, hoor', kondigde Raymond Klaassen van Weerplaza dinsdag aan. 'Maar dit wordt wel een heel felle maan, dat is goed te zien. Rond een uur of 19.30 uur komt-ie al op, maar als je naar het oosten kijkt wordt het wel imposant. Als de maan dichter bij de horizon staat, oogt-ie veel groter.'