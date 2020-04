Even geen corona: vier berichten die niets te maken hebben met het virus

Prachtig weer op komst

Foto: Khanh Le / Pexels

We genieten al enkele dagen van zonnig weer en voorlopig blijft dat nog zo. Woensdag kan het wel eens 25 graden worden, kondigde Raymond Klaassen van Weerplaza dinsdag aan. 'De kans op die hoge temperaturen zijn in het Rijk van Nijmegen het grootst. En ja, in menig tuin zal het nog warmer worden. Ik denk dat we wel weer wat dagrecords gaan breken', beloofde Klaassen. Met Pasen wordt het weer frisser.

Lees hier het hele verhaal: Het wordt nog mooier weer: woensdag 25 graden

Einde verhaal voor FC Lienden op zondag

FC Lienden gaat alleen nog verder met zijn zaterdagelftal. De zondagafdeling stopt ermee, nu het bestuur stopt en nieuwe sponsoren zich niet hebben gemeld. Per 31 mei staan spelers en staf van FC Lienden op straat.

Lees hier het hele verhaal: FC Lienden trekt de stekker er definitief uit

Eerst wat rook... en daarna gaat de auto in vlammen op

Foto: Stefan Verkerk / News United

Arjan uit Nieuwleusen wist niet wat hij dinsdagochtend meemaakte. Hij was al vroeg vertrokken naar zijn werk, maar op de A50 bij Heerde ging het helemaal mis. Een lampje op het dashboard kleurde oranje en daarna rood. Vervolgens kwam er rook onder de motorkap vandaan en even later stond zijn Volvo in lichterlaaie.

Lees hier het hele verhaal: 'Het is een duur geintje', Arjans auto vloog in brand op weg naar zijn werk

Zijn we af van de overlast van de buxusmot?

Foto: Frank Magdelyns / Pixabay

Sinds zijn komst naar Nederland in 2007 groeide de buxusmot in korte tijd uit tot een ware plaag. Zijn leefgebied verspreidde zich snel, doordat in menig tuin een buxus stond. Inmiddels is de koolmees echter een grote vijand geworden en ook kippen houden wel van een buxusmot tussendoor. Dit jaar moet duidelijk worden of de grote schade waar de buxusmot voor zorgt echt tot het verleden behoort.

Lees hier het hele verhaal: Grootschalige overlast buxusmot mogelijk verleden tijd