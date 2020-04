De Graafschap in wachtkamer: 'We hoopten op meer duidelijkheid'

De Graafschap heeft met gemengde gevoelens gereageerd op de intentie van de KNVB om het seizoen uit te spelen. 'We zijn nu even niet aan zet en snappen hoe ingewikkeld het allemaal is.'

Alle opties liggen ook na dinsdagavond nog open. Wordt het seizoen uitgespeeld vanaf medio juni? Gebeurt dat met publiek of juist zonder? Of gaat de stekker er echt uit, omdat het kabinet over een aantal weken de maatregelen verlengd en daarmee ook profvoetbal wordt verboden? Er rijzen ook dan nog veel vragen. Voor De Graafschap gaat het om wel of geen promotie. Bij de club in Doetinchem is, kijkende naar de sportieve belangen en dus de toekomst van de club, alles daar op gericht.

'We hadden dan ook gehoopt op meer duidelijkheid', kijkt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp terug op de videocalls met de KNVB. 'Aan de andere kant snap ik ook hoe ingewikkeld het is voor de bond en dat er meer tijd nodig is voor antwoorden. Het is lastig nu al die duidelijkheid te geven. We zijn, nu er vooral ook buiten het voetbal om nog zoveel vragen zijn, even niet aan zet.'

Politiecapaciteit

Ostendorp heeft een politieke achtergrond. Hij was jarenlang burgemeester en weet dus als geen ander in de voetbalwereld welke extra (politieke) vraagstukken er op de achtergrond nog een rol gaan spelen. De bestuurder gaat er daarbij vanuit dat het seizoen wordt uitgespeeld. 'Is er in de zomer wel voldoende capaciteit van de politie als het dan ook vakantietijd is? En hoe gaan burgemeesters om met wedstrijden zonder publiek? Gaan supporters dan samenscholen in de stad? Dat is niet wat we willen.'

Hervatting trainingen

Voor sportparken, ook in Gelderland, geldt tot 1 juni een noodverordening om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Publieke locaties blijven dus gesloten, terwijl door de KNVB wordt geopperd dat clubs halverwege mei mogelijk weer kunnen trainen. 'Je staat daar niet direct bij stil, maar in Doetinchem zouden we dan dus niet eens terecht kunnen op ons complex De Bezelhorst', zegt Ostendorp. 'Zo zitten er zoveel haken en ogen aan. Ik heb al eerder gezegd, het is bijna onmogelijk het seizoen uit te spelen.'

Daarmee raakt Ostendorp ook de visie van voorzitter Martin Mos van De Graafschap. Al is Mos beduidend meer uitgesproken. Hij hekelde vorige week de KNVB. 'Laat ze toch eens een besluit nemen. Kappen met die zooi. Het is onverantwoord. Stop ermee', aldus Mos.

Groeien van gras

Ostendorp begrijpt hem wel. 'Martin reist over de hele wereld en was één van de eersten die de ernst en impact inzag van corona. Hij zit er heel scherp en duidelijk in. Ik zit continu met al die partijen om tafel en zie ook de worsteling van de KNVB. We moeten nu wachten al hoopten we op meer duidelijkheid. Gras groeit ook niet harder door eraan te trekken.'

