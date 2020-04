Prentenboek van getogen Oenese valt in de prijzen

'Coco kan het!' is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2021. Het boek is geschreven en geïllustreerd door Loes Riphagen, die apetrots is op de onderscheiding. 'Dit is zo geweldig', reageert de in Oene opgegroeide schrijfster en illustrator.

Riphagen, inmiddels woonachtig in Amsterdam, haalde veel inspiratie uit haar jeugd in Gelderland. 'Ik ben opgegroeid op een boerderij met dieren om me heen en ik teken ze dus ook graag.'

Vogel Coco

In het prentenboek 'Coco kan het!' staat een vogeltje centraal. 'Het is geen bestaande vogel, maar ze lijkt erg op een merel.' Het vogeltje is schuchter en piekert, totdat moeder vogel haar uit het nest gooit. Dan kan ze - boven haar eigen verwachting uit - vliegen.

Het verhaal lijkt op een verhaal uit Riphagen haar eigen leven. 'Ik weet nog goed dat er op de boerderij vogeltjes uit een nestje waren gegooid.' Maar waar het met vogel Coco goed afloopt, was dat hier niet het geval. 'We probeerden ze te verzorgen en met hondenbrokjes te voeden, toch moesten we ze begraven.'

Dochtertje

Het boek is heel persoonlijk. 'Ik heb dit boek gemaakt voor mijn eigen dochter Coco', vertel Riphagen. 'Zij heeft heel erg oog voor kleine dingetjes. Daarom heb ik in mijn boek heel veel kleine insecten verstopt, die allemaal iets beleven. Zo zijn er twee snuitkevertjes die verliefd worden, iets doen en dan kleine kindjes krijgen.'

'De illustraties laten veel emoties zien en zijn sfeervol, daarnaast wordt de tegenstelling tussen falen en slagen heel mooi weergegeven. Elke bladzijde kent speciale details', aldus het comité van jeugdbibliothecarissen, dat het boek uitriep tot Prentenboek van het jaar.

Dat juist dit persoonlijke boek de prijs wint, vindt Riphagen heel bijzonder. Maar ze was zelf ook trots op het resultaat. 'Ik heb eigenlijk bij ieder boek wel iets op te merken, maar nu niet.' Ze heeft er meer dan een half jaar aan gewerkt. 'Het kwam echt uit mijn tenen.'

Nationale voorleesdagen

Het boek Coco kan het! zal centraal staan tijdens de De Nationale Voorleesdagen van komend jaar, die beginnen in januari met Het Nationale Voorleesontbijt. 'Prinses Laurentien gaat mijn boek voorlezen', zegt Riphagen trots.

Behalve het Prentenboek van het Jaar heeft het comité van jeugdbibliothecarissen voor de Prentenboek Top 10 nog negen andere prentenboeken gekozen uit het aanbod van 2019, die ook extra aandacht zullen krijgen.