Twee apps moeten helpen coronavirus in te dammen

Het kabinet denkt na over de introductie van twee apps bij de bestrijding van het coronavirus in Nederland. Een van die apps moet mensen die besmet raken, helpen tijdig geïnformeerd te worden en hen in staat stellen al hun contacten van de voorbije periode in een keer te informeren. Met een tweede app moeten coronapatiënten zo goed mogelijk in contact blijven met een huisarts.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaf dinsdag op een speciale persconferentie aan dat de twee apps straks de kern vormen van het nieuwe testbeleid. Er is echter nog geen sprake van lancering van beide apps: eerst wil het kabinet er honderd procent zeker van zijn dat de privacy goed gewaarborgd is.

Met de twee apps wordt een deel van het werk van de GGD's weggenomen. 'Normaal doet de GGD contactonderzoek, nadat iemand besmet is geraakt. Met wie heb je allemaal contact gehad? We willen meer gaan testen en als we die capaciteit vergroten, hebben we die apps nodig', sprak minister De Jonge.

Zie ook: ons liveblog over het coronavirus

Seintje van besmetting in de buurt

Via de eerste app - die naar Engels en Duits voorbeeld wordt ontwikkeld - kunnen mensen een seintje krijgen dat iemand met wie ze recent in contact zijn geweest, bewezen besmet is geraakt. Zo'n signaal kan worden opgepikt via bluetooth, net zoals de GGD contactonderzoek zou doen. 'De bedoeling is dat je dan naar huis gaat en jezelf in de gaten houdt, tot je na een week of twee zeker weet dat je het virus niet hebt gekregen', aldus De Jonge.

De tweede app stelt mensen in staat zichzelf te monitoren en contact te houden met een arts. De minister noemde die app 'een mooie app', die reeds ontwikkeld is door het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. 'De testen moeten gepaard gaan met traceren en monitoren. In beginsel kan niemand bij die data, tenzij je een ziekenhuis zelf toestemming geeft om mee te kijken in die app.'

Zie ook: Persconferentie kabinet over coronacrisis [KIJK TERUG]

'Veel mensen voor nodig'

Het downloaden en gebruiken van de apps wordt in principe niet verplicht gesteld. 'Maar je hebt nodig dat veel mensen die app gebruiken. We kunnen en willen niet tornen aan de privacywetgeving', verzekerde minister De Jonge. Premier Rutte voegde toe dat daar op dit moment intensief naar wordt gekeken. 'We zijn nu in het begin van die fase, de komende weken zitten we nog in deze fase. Hopelijk kunnen we vanaf 28 april meer dingen gaan realiseren.'

Minister De Jonge benadrukte dat een ieder het waarschijnlijk graag wil weten, als hij of zij in aanraking is geweest met iemand met een coronabesmetting. 'Het is ook een kwestie van: zullen we proberen het virus met elkaar onder controle te krijgen? Waarbij privacy een heel belangrijke randvoorwaarde is. Maar als we weer op een slimme manier van het slot willen gaan, moeten we ons laten ondersteunen door de technische mogelijkheden.'

Zie ook: Premier Mark Rutte: 'Blijf thuis met Pasen, houd vol'