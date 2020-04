Premier Mark Rutte: 'Blijf thuis met Pasen, houd vol'

Nederland moet volhouden en zoveel mogelijk thuisblijven. Dat maakte minister-president Mark Rutte dinsdagavond bekend tijdens een persconferentie. De premier gaf aan dat het absoluut niet de bedoeling is dat mensen deze week of op korte termijn massaal de deur uitgaan.

Komend weekend is het Pasen, waarbij een groot deel van werkend Nederland vrij is op Tweede Paasdag (maandag). Traditiegetrouw is het een feestdag waarop mensen erop uit trekken, maar dat is nu zeer zeker niet de bedoeling.

Pasen digitaal vieren

'Misschien kan Pasen digitaal gevierd worden met opa en oma', zei premier Rutte daarover. 'Ik vraag u de paasbrunch dit jaar binnen te vieren. Blijf thuis, allemaal. De cijfers laten voorzichtig zien dat al die maatregelen niet voor niets zijn geweest: het aantal besmettingen, doden en ziekenhuisopnames stijgt minder snel dan zonder maatregelen te verwachten was geweest', aldus Rutte, die benadrukte dat het daar niet eindigt.

'En nu moeten we volhouden. Doen we dat niet, dan schieten we meteen weer naar een nieuwe hoge piek. Met alle gevolgen van dien', aldus de premier, die geen verstrekkende maatregelen aankondigde voor de komende tijd.

'De impact van de bestaande maatregelen is en blijft enorm, ook achter uw voordeur. Het kabinet denkt nu al na over een intelligente weg terug uit deze intelligente lockdown. Maar terug naar normaal zal een zaak zijn van de lange adem', waarschuwde de minister-president.

Zie ook: ons liveblog over het coronavirus

Trots op Nederland

Premier Rutte sprak al snel zijn trots uit op Nederland en alle Nederlanders. 'Ondanks het stralende weer en met de inzet van de burgemeesters is het gelukt de regels in acht te nemen. Als we de deur uitgingen, hielden we die anderhalve meter afstand. Er waren uitzonderingen, maar daar is steeds op gehandhaafd. Nederland heeft zich van zijn beste kant laten zien: we hebben dit voor elkaar over.'

Die anderhalve meter afstand zal voorlopig ook wel blijven, gaf Rutte dinsdagavond aan. Volgens hem zal Nederland moeten wennen aan het in acht nemen van een sociale afstand tussen mensen. Ook blijft elkaar helpen van groot belang. 'We moeten dit samen doen', aldus de premier.

Meerdere verboden

Op dit moment houden alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland hun deuren gesloten tot en met 28 april. Zij ontvangen al geen gasten meer sinds zondagavond 22 maart. Alle scholen zijn bovendien nog dicht tot het einde van de meivakantie. Grote bijeenkomsten blijven verboden tot 1 juni.

Zie ook: 90 nieuwe Gelderse coronapatiënten, totaal nu op 2300