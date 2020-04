Dj bereikt duizenden mensen met wekelijkse kinderdisco op Facebook

Het idee is uit nood ontstaan nadat op 12 maart de afgekondigde maatregelen de evenementenbranche hard troffen. Zijn werk als dj in de Apeldoornse horeca en de boekingen voor de wekelijkse tentfeesten die vanaf april losbarsten, is hij kwijt.

'Alles is gecanceld tot begin juni', zegt Uenk geëmotioneerd. Naast zijn werk als diskjockey verhuurt hij materiaal in de evenementenwereld. 'Dat ligt nu compleet op zijn gat, alles is weggevallen.'

Jubileumfeest valt in duigen

Veel tijd stak hij de afgelopen maanden in zijn eigen 25-jarig jubileumfeest. 'Ik begon op mijn dertiende. Twee dagen na de afkondiging van de maatregelen zou ik een groot feest houden op een unieke locatie waar alles al klaarstond om mijn 25-jarige jubileum te vieren. 1000 kaartjes had ik verkocht', blikt Uenk terug.

Dat feest had de avond van het jaar moeten worden, als ik er nu weer over praat doet me dat zoveel verdriet Dj Sander Uenk

Toen hij hoorde dat het niet door kon gaan, stortte zijn wereld even in. 'Dat feest had de avond van het jaar moeten worden, als ik er nu weer over praat doet me dat zoveel verdriet. Maar gelukkig ben ik een positief mens en zo hebben we de krachten vrij snel gebundeld.'

Kinderdisco

Een aantal keren per week verzorgt de dj een livevideo op Facebook. De meest populaire is de kinderdisco op zaterdagavond. Zijn eigen vrouw bracht hem op het idee en dus werkt het hele gezin mee aan de productie.

'Voor ons is het ook een soort uitje, daarna lezen we met z'n allen de reacties en bekijken we de filmpjes die mensen sturen', zegt zijn vrouw Kelly die verantwoordelijk is voor de video's op de achtergrond en de verzoekjes doorgeeft.

Wanneer hij weer in de horeca is te zien weet de dj niet, 'Ik roep iedereen op om zich te houden aan de maatregelen zodat we elkaar snel weer kunnen zien. Één ding is zeker, volgend jaar na 26 jaar zal er alsnog een jubileumfeest georganiseerd worden.'

