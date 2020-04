Vitesse: 'Meer duidelijkheid kunnen we nu niet verwachten'

Als de voetbalcompetitie nog wordt afgemaakt, is het een serieuze optie wedstrijden zonder publiek te spelen. Inzet is medio juni weer te beginnen. Vitesse is voor.

Tijdens een aantal video-calls vanmiddag werd nog maar eens duidelijk dat de KNVB vol blijft inzetten op het uitspelen van dit seizoen. De KNVB hoopt de competities in de eerste en eredivisie, met de drie Gelderse profclubs, eind juni te hervatten.

De bond wil uiterlijk 3 augustus klaar zijn met het seizoen. Drie weken later moet het nieuwe seizoen dan alweer beginnen (20-21 augustus). Belangrijkste voorwaarde voor nu is dat het RIVM de situatie veilig acht en het kabinet vervolgens groen licht geeft om weer te voetballen. Dan zouden de clubs begin mei wellicht weer kunnen trainen.

Verdeeldheid

De Gelderse clubs reageren verdeeld op de intentie van de KNVB om het seizoen af te maken. 'Wij kunnen ons vinden in het besluit om de competitie uit te spelen', zegt directeur Pascal van Wijk van Vitesse. 'Door de bijzondere omstandigheden waar we mee te maken hebben, kunnen we op dit moment niet meer duidelijkheid verwachten dan dit. We blijven hoop koesteren dat de wedstrijden met supporters gespeeld kunnen worden, mits het op een verantwoorde manier kan.'

Voorzitter Mos: 'Onverantwoord'

De Graafschap benadrukte al meerdere malen dat het snel duidelijkheid wil. Daarnaast heeft de clubleiding ook gezegd het terecht te vinden als de club op basis van de huidige stand zou promoveren naar de eredivisie. Voorzitter Martin Mos van de club uit Doetinchem trok onlangs fel van leer. Mos vindt dat zo snel mogelijk besloten moet worden om te stoppen. 'Iedere dag gaan mensen dood, het hele land zit zo goed als op slot en wij willen een potje gaan voetballen. Het is onverantwoord en absurd.'

Voorzitter Mos van De Graafschap: 'Stop met dit seizoen.' (foto Omroep Gelderland)

Weekend 20-21 juni

De intentie van de bond is dus om het seizoen uit te spelen, ook al zitten daar veel ingewikkelde haken en ogen aan zoals aflopende contracten, hoe de play-offs voor ere en eerste divisieclubs in te richten en de vraag hoe om te gaan met volgend seizoen. Ajax, PSV en AZ zijn overigens tegenstander van het afmaken van de huidige competitie.

Play-offs ingekort

Maar de KNVB dus wel. De bond denkt nu aan het inhalen van twee wedstrijden medio juni (AZ - Feyenoord en Utrecht - Ajax). In het weekend van 20-21 juni zou de competitie dan hervat moeten worden met een volledig programma. Het is zeer goed mogelijk dat de duels zonder publiek maar met een (beperkt) aantal journalisten afgewerkt zullen worden. Over de play-offs wordt gesteld dat deze zal bestaan uit slechts één wedstrijd in plaats van een uit- en thuiswedstrijd zoals gebruikelijk.

Kleine groepjes

Ook de meeste (grote) buitenlandse competities willen, vooral vanwege de enorme financiële belangen, het seizoen het liefst afmaken. In Duitsland is een aantal clubs alweer in kleine groepjes aan het trainen. In Nederland zouden in theorie de (collectieve) trainingen op 28 april hervat kunnen worden.

Een belangrijke datum is 21 april. Op deze dag wordt bekendgemaakt of de maatregelen die tot 28 april gelden, worden verlengd. Als dan wordt besloten de verboden op evenementen, waaronder ook het betaald voetbal, opnieuw te verlengen tot 1 augustus, betekent dat definitief het einde van het seizoen.

Drie verschillende vergaderingen

Dinsdag stonden drie videocalls gepland. Allereerst sprak de KNVB met de eerste divisieclubs, vervolgens was het de beurt aan de eredivisie en tot slot stond er een call gepland met televisierechtenhouder FOX Sports, de spelersvakbond en de belangenvereniging van scheidsrechters. Ook schoof het Supporterscollectief daarbij aan. Zij zitten vanzelfsprekend niet te wachten op voetballen zonder toeschouwers.