Hart onder de riem voor gedupeerden brand Aalten

'Daags na de brand heb ik de kinderen meegenomen naar de boerderij, die waren natuurlijk helemaal emotioneel en ontroostbaar', aldus vader Jelle Dammers. 'Toen vroeg ik wat ze het ergste vonden van wat er allemaal verbrand was. Daar kwam uit dat ze de gesigneerde shirtjes van Ted van de Pavert en Leeroy Owusu het meest zouden missen. 's Avonds heb ik Oldies DTC een berichtje gestuurd met de vraag of ze wat voor ons konden betekenen. Afgelopen zaterdag kwamen ze met tassen vol met de mooiste dingen die de kinderen zich konden wensen.' In de tassen zaten boeken, shirtjes en verschillende sjaaltjes in de blauw-witte kleuren van de Doetinchemse club.



De geschenken van Oldies DTC, de Brigata Tifosi, de club zelf en verschillende sponsoren geven het gezin troost na de onheilspellende nacht, die nog vaak door het hoofd van Dammers spookt: 'Ik had de wekker eerder gezet, omdat ik vroeger naar mijn werk wilde gaan, en dat is onze redding geweest. Ik keek naar buiten en ik zag meteen al vonken. Er was toen al geen houden meer aan.' Ondanks alle tegenslagen blijft Dammers strijdbaar: 'Wi-j komt altied weer terug is al heel lang onze lijfspreuk. Wat er ook gebeurt of hoeveel tegenslagen je ook hebt: Wij komen altijd weer terug, net zoals dat voor De Graafschap geldt.'



Geen seconde getwijfeld

Toen Oldies DTC de vraag van Dammers binnenkreeg via sociale media, heeft de supportersgroep volgens Puck Jansen geen seconde getwijfeld: 'We starten zo af en toe acties voor mensen en instellingen als bijvoorbeeld de jeugdopleiding van De Graafschap wanneer wij denken dat het nodig is. Toen we deze vraag binnen kregen hebben we direct contact met elkaar gezocht en hebben we diverse mensen benaderd. Als je daar aankomt en je ziet de restanten van hun huis, dan doet dat wel wat met je. De familie Dammers was ontzettend blij en dan is het mooi dat wij met de Brigata, de club en de sponsoren wat terug konden doen. Tenslotte zijn we allemaal supporters van De Graafschap.'