'Zomer in Gelderland' is dit jaar anders dan anders

Hoewel Zomer in Gelderland pas in augustus gehouden wordt, denken we dat het goed is deze beslissing nu al te nemen. In verband met het coronavirus raden virologen evenementen met publiek ook in de komende maanden sterk af. Bovendien kunnen we nu van deelnemende plaatsen ook niet verwachten dat ze volop met groepjes mensen voorbereidingen treffen voor zo’n project.

Geen programma met veel publiek en veel mensen op de been dus, maar er komt wel degelijk een vrolijk zomerprogramma met presentatrice Angelique Krüger.

'We zijn nu aan het nadenken over wat we dan wel gaan doen en hoe we dat doen. Maar een ding is zeker, we gaan in augustus vier weken de provincie in en we willen nog steeds de bijzondere plekken en bijzondere mensen in de verschillende plaatsen laten zien.'

'Jammer dat dat niet op een plein kan met al die mensen er bij, maar dan slaan we dat maar voor een keer over. Wij willen geen extra risico’s nemen voor de mensen in de dorpen. Gezondheid gaat voor alles', aldus de Achterhoekse presentatrice.