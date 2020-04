Koeien dansen wél massaal naar buiten

Daar waar mensen zoveel mogelijk binnen moeten blijven, mochten de koeien van agrariër Mark Ormel uit De Heurne dit weekend traditiegetrouw wél naar buiten en lekker de wei in dansen. Onder een stralende lentezon en een temperatuur van boven de twintig graden was het spektakel voor de boer een vrolijke noot in een tijd die beheerst wordt door het coronavirus.

'Toch altijd een actiemomentje', stelt Mark Ormel. 'De koeien gaan rennend in galop de wei in. Even met z'n allen tegelijk draven naar de ruimte, naar het licht, naar het verse gras. Het is wel grappig om te zien hoe de koeien even flink in beweging komen.'

Ondanks dat de Achterhoekse agrariër zelf weinig hinder ondervindt van de pandemie, is de toekomst voor hem de komende maanden onzeker. 'De coronamaatregelen zijn natuurlijk overal aanwezig, maar in de melkveehouderij merken we daar nog niet zo heel veel van', stelt de agrariër. 'Wel dat de melkprijs onder druk staat.'

Volgens Ormel is de verwachting voor de lange termijn dat de melkprijs er niet beter op zal worden. 'De dagelijkse gang van zaken is er niet anders om geworden', aldus de melkveehouder. 'We hopen dat dat nog heel lang door kan gaan.'



Het ondervinden van druk is Ormel in zijn werk inmiddels wel gewend, dus in deze crisistijd geeft hij de moed wederom niet op. 'Ik ben optimistisch van aard', aldus de voorzitter van LTO Oost-Achterhoek, die glunderde toen hij de deuren van zijn stal open gooide.

'We gaan gewoon door met zijn allen en dat blijven we doen.' Hij realiseert zich wel dat de inkomens wellicht op een lager niveau uitkomen. 'Maar ik heb goede moed', stelt Ormel, die het perspectief breder trekt naar heel Nederland.

'We doen allemaal ons best om deze tijd goed door te komen. Zowel qua gezondheid voor onszelf en onze medemens, als ook voor onze bedrijven en onze werkgelegenheid.'