De Telegraaf gooit journalist eruit die verzorgingstehuis Heerde 'binnendrong'

'Mijn belangrijkste opdrachtgever ben ik kwijt', sombert de freelance journalist terwijl hij op 1,5 meter afstand plaatsneemt aan de keukentafel. 'Maar daardoor kan ik nu wel vrijuit spreken.' Dat konden we afgelopen zaterdag toen ik hem belde kennelijk nog niet. Nu wil hij graag zijn kant van het verhaal vertellen.

Zie ook: Journalist dringt verzorgingstehuis Heerde binnen: 'Volledig onverantwoordelijk gedrag'

'Kop-van-jut'

Zijn tweets als reactie op de wethouder heeft hij op advies van De Telegraaf verwijderd. De wethouder verweet hem 'volledig onverantwoordelijk gedrag' en stelt zij dat de 'gezondheid van kwetsbare mensen voorop staat'. 'Alsof ik mensen in gevaar heb gebracht', foetert Mensink. 'Ik heb alleen vanuit een raam op afstand contact gehad met oudere mensen.' Maar volgens hem is hij nu 'de kop-van-jut'.

Zie ook: 13 doden in één verzorgingstehuis, waarom wordt Heerde zo zwaar getroffen door corona?

Er is volgens Mensink geen boete aan hem uitgedeeld, maar wel een proces-verbaal opgesteld. Daarin wordt gesproken over het overtreden van de noodverordening en het passeren van het bord 'verboden voor onbevoegden', vertelt hij.

'Bord inderdaad gepasseerd'

Dat bord dat bij de ingang hangt en hij op foto's laat zien, is hij inderdaad gepasseerd. Hij legt uit dat hij aan een man die daar met papieren tassen naar binnenliep, vroeg of dat wel mocht. Deze man zou gezegd hebben dat het geen probleem was tot aan de volgende schuifdeuren, waarop Mensink naar binnenstapte. De man bleek achteraf een bezorger van eten te zijn. Het bord zegt Mensink niet te hebben gezien.

Of hij morgen weer hetzelfde zou doen? 'Vandaag nog', stelt Mensink resoluut. 'Er zijn niet voor niets uitzonderingen waardoor journalisten dingen mogen die burgers niet mogen.' Volgens hem mag je als journalist 'regels buigen en overtreden'. Hij vindt dat journalisten dit niet alleen mogen maar zelfs moeten doen. 'Om de waarheid boven tafel te krijgen.'

'Dan laat ik het voorkomen'

Over de gevolgen van de zaak maakt Mensink zich dan ook geen zorgen. Een eventuele schikking zal hij niet accepteren. 'Dan laat ik het voorkomen. Ik heb er vertrouwen in dat ik dat win en van alle blaam wordt gezuiverd.' En als dat niet zo is? 'Dan is dat heel vervelend.'

De politie trekt de zaak uit zijn verband, stelt Mensink. 'Net als de gemeente Heerde.' De aantijgingen zijn volgens hem 'grotendeels onwaar'. Maar ook zijn opdrachtgever De Telegraaf vindt dat hij daar niet naar binnen had moeten gaan, geeft Mensink toe. 'Maar verder geen kwaad woord over die krant', wil hij nog even kwijt.

'Snap boze reacties'

Dat hij door het versturen van zijn tweets zelf zijn naam publiekelijk in verband bracht met de zaak, vindt hij niet erg. En dat mensen vervolgens op social media boos op hem worden 'snapt hij ook nog'. 'Maar ga niet zeggen dat ik mensen in gevaar heb gebracht', besluit hij zichtbaar geraakt.

Zie ook: