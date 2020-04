Politie zoekt pinner na oplichting met bankgegevens

We laten beelden zien van een man die in Groningen in korte tijd bijna 10.000 euro pint. Dit is op woensdag 22 januari. Die dag wordt ook bij een andere pinautomaat in Groningen door een andere man geld gepind. Het geld komt van iemand uit Doetinchem.

Goed nieuws: een van de pinners is opgepakt.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Marloes Ballast van de politie legt uit hoe het ging: ‘Het slachtoffer werd gebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van zijn bank. Er werd hem verteld dat internetcriminelen een poging hadden gedaan om geld bij hem af te schrijven. Om te voorkomen dat iemand bij zijn geld kon, kon hij geld overmaken naar zogenaamde ‘kluisrekeningen’.’

De beller kwam volgens Ballast heel betrouwbaar over. ‘Hij hielp het slachtoffer uitgebreid en kon goed uitleggen hoe het allemaal werkte. Hij hielp dus het slachtoffer met geld over maken naar die zogenaamde kluisrekeningen, maar dat waren dus geen rekeningen van de bank.’

Wat is hier tegen te doen?

Een bank neemt nooit telefonisch of via sms of Whatsapp contact op met klanten om geld over te maken. Wie toch iemand aan de lijn krijgt, moet onmiddellijk zijn of haar bank bellen of de politie.

Een van de pinners is dus al bekend bij de politie, wie is de andere man? De politie hoort het graag. Bel naar de politietiplijn 0800-6070 of (Meld Misdaad Anoniem) 0800-7000. Zaaknummer: 2020037832.

Er is ook een tipformulier op politie.nl.