Kappers luiden noodklok: je thuis laten knippen voor 50 euro, doe het niet!

Tegenwoordig zijn de kapperszaken leeg. Maar er is wel grote behoefte aan een knipbeurt, merkt Jenette Rutgers van Figaro Haarmode: 'Dat merken we onwijs. De meiden worden heel veel benaderd door klanten. Via sociale media of ze worden gewoon gebeld of aangesproken als ze even boodschappen aan het halen zijn. Of ze toch niet eventjes het haar willen doen.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Natuurlijk doen de professionele kappers dat niet. Toch zijn er wel mensen die reclame maken op de sociale media om thuis te komen knippen. 'Je ziet nu op Marktplaats of social media kappers of kapsters die zich aanbieden voor bijvoorbeeld 50 euro per knipbeurt', ziet Jenette Rutgers. 'Dan komen ze nog even bij je thuis.'

Gevaarlijk

Onverantwoord en gevaarlijk, vinden de Nunspeetse kappers. Daarom spreken ze gezamenlijk hun zorgen uit. 'We hebben ook gezegd: we gaan niet als politieagent over straat lopen om onze collega's erbij te pakken', zegt Cor Bouw van Dutch Hair. 'Maar we willen de consument vragen überhaupt geen kapper te bellen. Want we willen niet de besmettingsbron zijn van het coronavirus.'

Bijzondere acties

Ondertussen merkt Bouw dat er wel tal van acties vanuit de samenleving komen om ook de kappers te ondersteunen in deze moeilijke tijd: 'Ik ben net nog gebeld door een bedrijf die de medewerkers kaal laat scheren als een soort weddenschap. Het geld dat ze daarvoor krijgen willen ze doneren aan de Nunspeetse kappers. Een fantastisch mooi initiatief.'

En ook de kappers zelf doen bijzondere acties. 'Ik heb van mijn meiden een selfie gevraagd -gewoon lekker gek zoals we zijn- omdat we ook mee willen denken naar onze klanten toe en naar iedereen die op het moment lang haar heeft', vertelt Jenette Rutgers. 'Dat ze nog even geduld moeten hebben, want we hebben er allemaal last van. Maar het is het beste voor iedereen. Gezondheid staat bij ons voorop.'