Man bespuugt en bedreigt beveiliger Coop in Arnhem

Op beelden die we laten zien gaat het om een man met een getinte huidskleur. Hij is tussen de 25 en 35 jaar oud en rond de 1 meter 80 lang. Op de beelden heeft hij donker, krullend haar en draagt hij een zwart gewatteerde jas en een zwart petje.

De beelden dateren van dinsdagavond 24 maart en het is rond 19.45 uur. Bekijk ze, de tekst gaat eronder verder.

De man loopt de Coop aan het Sint Gangulphusplein in de Arnhemse wijk Malburgen in en de beveiliger vraagt hem een winkelmandje te pakken in verband met de coronamaatregelen.

De bezoeker weigert, waarop de beveiliger zegt dat hij niet naar binnen mag. De man wordt boos en bedreigt de beveiliger. Hij pakt dan toch een mandje, maar die gooit hij naar de beveiliger. De man loopt de Coop uit.

Maar dan komt de winkelende man terug. Tussen hem en de beveiliger ontstaat een woordenwisseling en de man spuugt op de beveiliger.

De politie neemt de zaak zeer serieus, zegt woordvoerder Marloes Ballast. ‘Er zijn allemaal maatregelen getroffen in verband met het coronavirus. En incidenten als deze nemen we dan ook heel hoog op, vandaar dat we vandaag de man laten zien. We hopen dat de kijkers hem herkennen.’

Weet jij wie deze man is of waar hij momenteel uithangt? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de politie. Dat kan via de gratis tiplijn 0800-6070. Anoniem bellen kan naar Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Het zaaknummer is 2020130484.

Je kunt ook dit digitale tipformulier van de politie invullen.