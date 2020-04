'Motorrijders en wielrenners moeten toeristische plekken mijden', zegt Koos Spee

Groepen motorrijders en wielrenners doen er goed aan de drukke, toeristische plekken op dit moment even te mijden. Die oproep doet Koos Spee, voormalig landelijk verkeersofficier van justitie. Spee zegt dat rekening houden met elkaar juist nu van groot belang is.

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls zei afgelopen weekend dat fietsers en voetgangers die zich op toeristische plekken begaven in de verdrukking kwamen door gevaarlijk gedrag van motorrijders. Bruls zei de ergernissen te begrijpen en na te denken over aanvullende maatregelen. Met meer mooi weer in aantocht lijkt dat geen overbodige luxe.

Stapje terug belangrijk

Voormalig verkeersofficier Spee, die landelijk bekendheid kreeg door zijn optredens op televisie, zegt dat een stapje terug nu van belang is. 'We kunnen niet alles doen wat we willen en zijn in onze vrijheid beperkt. Er zijn mensen die graag uitgaan, naar evenementen willen, een borreltje op het terras willen drinken. En dat kan allemaal niet, nu. Tegelijkertijd begrijp ik dat het met dit weer begint te kriebelen bij de motorrijders. Ik heb ook een poosje motor gereden en kan me dat héél goed voorstellen.'

Toch, zegt Spee, is het beter de drukke plekken nu even te laten voor wat ze zijn. Er zijn voldoende alternatieven voor motorrijders, benadrukt hij. 'Je mag nog steeds de snelweg op, daar is het nu ook vrij rustig trouwens, en je mag op de provinciale wegen. Maar op die toeristische routes lopen nu veel mensen te wandelen die niet naar een evenement kunnen, niet naar vrienden of familieleden.'

Andere route kiezen

Spee hoopt dat de motorrijders, maar ook de wielrenners, tijdelijk een andere route kiezen. 'Jongens, denk er even bij na, geef elkaar de ruimte. Blijf even weg van die toeristische wegen en laat de wandelaars en fietsers daar hun gang gaan. Denk aan elkaar.'

'Een oud stukje van de Wegenwet luidt: ieder heeft in gelijke mate aanspraak op een veilig gebruik van de weg. Het is veiliger als er op die toeristische routes nu geen groepen motorrijders en groepen wielrenners zijn. Juist in een periode als deze, waarin zoveel ellende is: doe een stapje terug. Verdraagzaamheid is erg belangrijk.'

Radiopresentator Irene ten Voorde sprak met Koos Spee: