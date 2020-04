Er komen bijna twee keer zoveel woningen in nieuwbouwwijk

Het bestemmingsplan voor Hof van Holland stamt al uit 2017. Daarin is naast woningen ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, bedrijven detailhandel, kantoren, dienstverlening, en sportvoorzieningen.

Artist impression van het winkelcentrum. Foto: gemeente Nijmegen

Enegriecentraal winkelcentrum

Voor een deel wordt er zelfs al gebouwd zoals in het centrumgebied van Hof van Holland, waar een volledig energieneutraal winkelcentrum komt. ‘Voor zover ik weet is dat de eerste in Nederland', aldus een trotse wethouder Vergunst. In de rest van het gebied is al voorbereidend werk gedaan zoals het opruimen van de vele explosieven die daar na de bevrijding van Nijmegen nog lagen.

Maar gaandeweg het proces zijn er aandachtspunten naar voren gekomen die aanleiding geven het stedenbouwkundig plan aan te passen en het bestemmingsplan deels te herzien, zo laat de wethouder weten. Wethouder Vergunst: ‘Het vorige bestemmingsplan was eigenlijk alweer achterhaald.’

Bijna dubbel zo veel woningen

De belangrijkste wijziging ten opzichte van het oorspronkelijke bestemmingsplan is dat het aantal woningen stijgt van 1050 naar 1900 woningen. Dat is broodnodig in de Waalstad, die landelijk op de derde plaats staat wat betreft de woningnood. Wethouder Vergunst is dan ook blij dat er ondanks de coronacrisis toch volop door gewerkt wordt in het gebied.

De aanpassingen van de plannen hebben volgens het college geen nadelige gevolgen voor het milieu, een nieuwe Milieu Effect Rapportage (MER) is ook niet nodig. Er is wel een effect op kleine marterachtigen zoals de hermelijn en bunzing, die mogelijk in het gebied voorkomen. Een diersoort waar tot voor kort geen oog voor was, maar die na een motie van de Partij voor de Dieren ook nadrukkelijk in de gaten wordt gehouden.

Effect op biodiversiteit

Sinds dit jaar houdt de gemeente Nijmegen bij ieder bouwplan expliciet rekening met de biodiversiteit. Wethouder Vergunst: ‘Die biodiversiteit mag er door bouwplannen niet op achteruit gaan en moet liever nog verbeteren. Ik vind het dan ook goed dat er nu ook aandacht is voor deze diersoorten.’

De aannemer die nu bezig is met het bouwrijp maken van het gebied, heeft de verplichting minimaal vier keer per jaar onderzoek te laten verrichten door een ecoloog. Indien nodig moet hij voorzorgsmaatregelen treffen om het doden en verwonden van dieren te voorkomen. Daarnaast worden in de tijdelijke situatie verbindende stroken ingericht om aansluiting te maken op leefgebieden buiten het plangebied.

Gebied waar gebouwd gaat worden. Foto: Omroep Gelderland

Vizier voor hotelgasten

Een andere belangrijke wijziging is dat er variaties komen in de bouwhoogte, waardoor gasten van het nabijgelegen hotel Van der Valk uitzicht houden. In het oorspronkelijke plan mocht er langs de spoorlijn tot 37 meter hoogte gebouwd worden. Maar dat betekende een behoorlijk uitzichtverlies op onder andere de Oversteek. Daarom is er in het nieuwe plan een zogenoemd vizier gemaakt. Dit houdt in dat de hoogte varieert van maximaal 60 meter aan de buitenzijde tot 15 meter in het midden.

In mei moet de gemeenteraad beslissen over de wijzigingen.