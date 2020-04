Zoveel impact heeft corona in de thuiszorg: 'Soms word ik overmand door emoties'

Gerda Pool, Elise Brouwer en Anoesca Pankow werken bij Stichting Samen Zorg in Overbetuwe. In de gemeente zijn ten opzichte van andere Gelderse gemeenten relatief veel mensen besmet met het virus.

En dat merken ze ook in de thuiszorg, vertelt Pool. 'Laatst zijn er twee mensen overleden aan het virus. Dan komt het wel heel dichtbij. Het maakt me verdrietig. Het zet je aan het denken. Hoe is het ontstaan? Krijgen zij het van ons, of wij van hen? Dat maakt het werk wel heel dubbel op het moment.'

Zelf heeft de thuiszorgmedewerker geen klachten. 'Vanaf deze week kunnen we gelukkig wel getest worden.' Sinds afgelopen maandag is het testbeleid op het coronavirus voor zorgmedewerkers verruimd. Personeel met klachten van verkoudheid en/of hoesten kan een test krijgen.

Extra oplettendheid

Elise Brouwer is druk aan het werk. Ze is verlaat omdat ze bij haar vorige cliënt corona vermoedt. Van zo'n vermoeden doet zij een melding bij de huisarts. Van de thuiszorgmedewerkers wordt extra oplettendheid verwacht. 'Koorts, hoesten, niezen, proeven, ruiken. Je bent op zoek naar signalen. Is er iets waarvoor ik voorzorgsmaatregelen moet nemen of de huisarts moet bellen', legt ze uit.

Bij de thuiszorginstanties in Overbetuwe zijn verschillende protocollen met mondkapjes. Zo wordt er gewerkt met wasbare mondkapjes, mondkapjes met wc-papier erin en medische mondkapjes die ook in het ziekenhuis worden gebruikt. De mondkapjes zijn bij de thuiszorginstanties schaars.

Wat tref ik aan?

Maar het extra werk en de stress bij cliënten eist zijn tol. Brouwer: 'Het zit in mijn nek als ik moet gaan werken. Wat tref ik aan?' De thuiszorgmedewerker vindt het moeilijk mensen slecht nieuws te brengen. 'Het zijn oudere mensen die heel kwetsbaar en heel alleen zijn. Jij bent degene die daar komt en moet gaan zeggen: misschien ben je wel ziek. Dat is niet te verteren eigenlijk.'

Steun vindt Brouwer bij haar collega's. 'Ik zit weleens in de auto als ik naar huis rijd, en dat ik dan wel echt even door emoties word overmand. Dan komen de tranen en denk ik: wat nu? Dan kan ik de teamleidster bellen, en overleggen of ik het wel goed heb gedaan. Voor iedereen is het nieuw.'

Veel eenzaamheid

En dan is er nog de eenzaamheid, ziet Anousca Pankow. Zij helpt ouderen bij het huishouden. 'Ik zie heel veel eenzaamheid en heel veel zorgen. Want om hen heen worden mensen ziek. Echt triest.' Ook Brouwer merkt dat ouderen eenzaam zijn. 'Die vliegen je aan als je voor de deur staat. Een vlucht in je armen. Dat is lastig met de afstand die we toch zoveel mogelijk willen houden.'

De hulp in het huishouden is volgens Pankow juist nu belangrijk. 'Het is belangrijk dat we er zijn, ook al kan een laagje stof wel even blijven liggen. We zijn er om te zorgen voor de cliënten en zijn goed beschermd. Ons bezoek is veiliger dan dat van familie. Met de hulp in het huishouden zorgen we voor een beetje vrolijkheid.'

