Betonnen kunstwerk weggehaald uit Giesbeek

Het grote, betonnen kunstwerk dat bijna 20 jaar op het Dorpsplein in Giesbeek heeft gestaan is weggehaald. Het plein krijgt een opknapbeurt en de inwoners willen het kunstwerk niet op die plek behouden. Het gevaarte is voorlopig naar het gemeentedepot gebracht.

De graafwerkzaamheden aan het revitaliseringsproject van het centrum liggen al een tijdje stil. Eerst kon de aannemer niet verder met de rioolwerkzaamheden vanwege hoge waterstanden in de IJssel, nu is er risico op virusstoffen van het coronavirus in het afvalwater. Het werk is preventief stilgelegd en momenteel wordt gekeken hoe de rioolwerkzaamheden veilig voortgezet kunnen worden.

Weinig enthousiasme

Maar het veelbesproken kunstwerk kon al wel zonder risico's verwijderd worden van het plein. Het bouwwerk is in 2001 bedacht en gemaakt door de kunstenaars Bas Maters, Mark Oonk en Caroline Kortenhorst. Precies dezelfde bouwwerken - maar dan in andere kleuren - staan in Lathum en Angerlo om de verbondenheid tussen de drie dorpen te symboliseren.

Het zijn een soort betonnen paviljoentjes met drie zitplaatsen en een soort tafeltje. Bovendien kon je via een speciale bol zelfs contact maken met een ander dorp. Maar die apparatuur is al lange tijd kapot en het kunstwerk in Giesbeek werd de laatste jaren vooral gebruikt als hangplek. Veel dorpsbewoners zijn nooit enthousiast geweest over het bouwwerk, bleek vorig jaar na een onderzoek.

Zoektocht gaat door

Er zijn al meerdere alternatieve locaties bekeken voor het kunstwerk, maar een geschikte plek is tot nu toe nog niet gevonden. Een woordvoerder van de gemeente Zevenaar zegt dat vanuit de gemeente nog steeds wordt gezocht naar een nieuwe plek. Ook de Stichting Beeldenroute Zevenaar heeft aangeven mee te willen denken. De gemeente heeft hier geen ultimatum voor gesteld. 'Maar als op een gegeven moment alle reële opties zijn bekeken en er geen geschikte locatie gevonden is, zal sloop voor de hand liggen', aldus de gemeentewoordvoerder. Dit is ook zoals het Zevenaarse college van burgemeester en wethouders het heeft besloten.

Het nieuwe Dorpsplein zal straks een plein worden met meer groen, water en ruimte voor evenementen zoals de kermis en de markt. Ook komen er parkeerplaatsen op het plein.

