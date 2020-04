Leerlingen Assink Lyceum beleven wapendropping

Hoe voelt het om aan een parachute te hangen? Hoe smaakt blikvoer en hoe zwaar is een munitiekist? De omstandigheden zijn wat minder spannend dan 75 jaar geleden, maar toch krijgen de leerlingen van het Assink Lyceum in Eibergen een aardig idee hoe de wapendropping in die plaats ging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een geschiedenisles om nooit meer te vergeten.

Je kunt jongeren in de klas wat over de oorlog vertellen, je kunt ze naar een expositie laten gaan, maar nee, Jochem Blok had niet het idee dat dat de jongeren echt zou grijpen. Dus organiseerde de verzamelaar en vrijwilliger bij Museum de Scheper een 'experience' op het terrein waar in de nacht van 27 op 28 maart 1945, drie dagen voor de bevrijding van Eibergen, daadwerkelijk wapens en voedsel werd gedropt.

Educatief programma

Onder de codenaam James, werden vanuit Engeland spullen even ten noorden van Eibergen gedropt, bestemd voor de ondergrondse strijdkrachten. Handgranaten, boobytrapdraden, stenguns, bazooka's en landmijnen. Jochem Blok vond dat deze gebeurtenis niet vergeten mag worden en samen met Museum De Scheper zette hij een educatief programma in elkaar voor het Assink Lyceum.

Foto: Daan Bomhof

Niels en Tom Rooiman, leerlingen van het Assink Lyceum, wonen op steenworp afstand van de dropzone. Ze zijn onder de indruk van het verhaal van Jochem. Niels: 'Ik denk dat het ook vooral heel spannend zou zijn. Je zit te wachten, je luistert naar de radio, en dan hoor je in één keer een gerommel en dan is dat het vliegtuig en dan moet je alles bewaken en zo, dus ik denk dat dat best wel was.'

De tweeling is het er over eens dat dit toch echt een veel leukere geschiedenisles is dan in de klas, omdat ze mogen helpen met het open maken van containers en mogen helpen met de parachutes.

Excursies stilgelegd

Driehonderd leerlingen zouden het afwerpterrein bezoeken, maar corona gooide roet in het eten. Nadat een derde van de leerlingen was geweest werden de maatregelen ingevoerd om het coronavirus in te dammen en kwamen de excursies stil te liggen. De kunstwerken die de leerlingen na hun bezoek aan het terrein zouden maken voor Museum De Scheper staan nu half af op school. En daar zitten voorlopig de deuren op slot.

Foto: Marina Lankester, Assink Lyceum

De excursie van de leerlingen is te zien in het programma '75 jaar vrijheid: in het spoor van de bevrijders'.

