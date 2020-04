Röntgenfoto kan helpen bij opsporen coronavirus

Röntgenfoto's kunnen artsen helpen te bepalen of een patiënt lijdt aan de ziekte Covid-19. De medische technologiebedrijven Thirona in Nijmegen en Delft Imaging in Den Bosch hebben software ontwikkeld die de aantasting van longweefsel duidelijk weergeeft en analyseert. Een score tussen 0 en 100 laat zien in hoeverre in een long 'abnormaliteiten' te zien zijn die duiden op corona.

Het virus wordt normaal standaard vastgesteld met een laboratoriumtest. Daarnaast worden vaak CT-scans gebruikt om direct via een beeld van de longen een indicatie te krijgen of iemand mogelijk is besmet.

In arme landen zijn tests en kostbare CT-scanners echter niet altijd beschikbaar. Röntgenapparatuur, die op meer plaatsen aanwezig is, kan dus een 'nuttig hulpmiddel' zijn, stellen de bedrijven. De tool die ze hebben gebouwd, is gratis te gebruiken.

'Veel maatregelen die we in Europa en de Verenigde Staten hebben geïmplementeerd, zijn moeilijk te kopiëren in Afrika', aldus de ontwikkelaars. De software is een afgeleide van software die wereldwijd wordt gebruikt om tuberculose op te sporen via röntgenfoto's. 'In veel landen wordt een röntgenanalyse standaard gebruikt als eerstelijns triage, voordat andere testen plaatsvinden.'

Triage is de eerste medische beoordeling van wat er met een patiënt aan de hand is en welke zorg hij of zij nodig heeft.