Gemeente Hattem wil d’Olde Skoele verkopen

Voormalig poppodium d’Olde Skoele in Hattem komt in de openbare verkoop. In november 2018 werd de gemeente Hattem opnieuw eigenaar van het authentieke pand, een gemeentelijk monument.

Om het pand een nieuwe functie te geven, konden potentiële kopers inschrijven in een openbare verkoopprocedure. Zij konden een plan indienen en dit voorzien van een bod. De gemeente Hattem heeft nu besloten om niet verder te gaan met de ingediende plannen. De procedure heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Geen kansrijke plannen

Wethouder Auke Schipper geeft aan dat de ingediende plannen niet voldoende in de buurt komen van de gestelde criteria voor een kansrijk plan. 'De plannen lieten met name op het gebied van financiële haalbaarheid te wensen over. Er is geen koper gevonden die een marktconform bod wil doen én bereid is om de renovatie van het pand op zich te nemen en daarbij een realistische exploitatieopzet kan laten zien.'

Verkoop via lokale makelaar

De gemeente heeft daarom besloten het pand nu via een plaatselijke makelaar in de verkoop te doen. Hiermee hoopt de gemeente op een groter bereik en daarmee op een koper die een marktconforme prijs wil betalen. Wethouder Auke Schipper: 'Het is jammer dat we niet een plan hebben kunnen selecteren. Met een openbare verkoop heeft iedereen weer gelijke kansen. Ook de geïnteresseerden die zich in de afgelopen tijd alsnog hebben aangemeld. Ik hoop dat we snel over kunnen gaan tot verkoop!'

Renovatie

Verkoop van het pand gebeurt onder enkele voorwaarden. De kosten voor procedures als een eventuele bestemmingsplanwijziging en/of een omgevingsvergunning zijn voor rekening van de koper. Ook wordt er gekocht onder de ontbindende voorwaarde dat de renovatie van het pand binnen drie jaar volledig is uitgevoerd. De gemeente stelt deze termijn omdat ‘er waarde wordt gehecht aan herstel van dit karakteristieke pand op deze markante locatie.’