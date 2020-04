Zorgmedewerker woest op agenten die muziekoptreden afkappen

Een muziekoptreden in Groesbeek is zondag door de politie voortijdig beëindigd. Het optreden was bedoeld om de inwoners van verzorgingshuis de Kloostertuin in Groesbeek een hart onder de riem te steken. Maar toevallige voorbijgangers bleven massaal staan om te luisteren, waardoor de coronaregel van anderhalve meter werd overtreden.

Veel mensen hadden afgelopen zondag begrip voor het beëindigen van het optreden. Toch waren er ook mensen die erg negatief reageerden. Onder hen ook een medewerker van de Kloostertuin, die onredelijk kwaad uitviel tegen de verbouwereerde politiemensen.

'Geen afstand houden kost levens'

Burgemeester Mark Slinkman heeft erg veel waardering voor optredens om bewoners van verzorgingshuizen een hart onder de riem te steken, maar vindt desalniettemin dat de politie zondag moest ingrijpen.

'Hier moeten we ook vooral mee doorgaan, want het doet de mensen echt goed. Maar dat kan alleen als voorbijgangers voortaan gewoon doorlopen. Het is heel simpel: afstand houden redt levens, geen afstand houden kost levens.'

Over de medewerker van het verzorgingshuis die zo ontplofte tegenover de politie is de burgemeester duidelijk niet te spreken. 'Dat kan natuurlijk niet', aldus de burgervader. 'Onze handhavers doen gewoon hun plicht; ze werken keihard om het besmettingsgevaar te verminderen. Zelf lopen ze daarbij geregeld risico besmet te raken. Ze verdienen ons respect en onze grote waardering.'

Beroepsgroepen onder enorme druk

Slinkman vindt het sportief van de agenten dat de medewerker geen boete kreeg, maar dat er daags na het incident een goed gesprek is gevoerd. 'In beide beroepsgroepen staat men onder enorme druk in deze zware dagen', zegt hij. 'Een reactie komt er dan af en toe niet helemaal goed uit, maar is in mijn ogen een uiting van de grote inzet en toewijding waarmee gewerkt wordt.'

Zorggroep ZZG is ook blij dat het incident op deze manier uit de wereld is geholpen. 'Laten we ons richten op het positieve en ons samen blijven inzetten voor het grotere belang: zo snel mogelijk weer een situatie waarin onze bewoners gewoon weer deel kunnen nemen aan de samenleving en bezoek van familie en vrienden mogen ontvangen', zegt locatiemanager Wilma Pouwelse van Kloostertuin.