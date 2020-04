Het wordt nog mooier weer: woensdag 25 graden

Het is al een paar dagen genieten van zonnig en warm weer in onze provincie, maar woensdag komt er nog een schepje bovenop. We tikken mogelijk de eerste zomerse dag aan. Dat betekent dat het 25 graden kan worden.

'We beginnen de dag woensdag met heel veel zon. Daarna is het mogelijk dat het in onze provincie zo'n 25 graden gaat worden', meldt Raymond Klaassen van Weerplaza. 'De kans op die hoge temperaturen zijn in het Rijk van Nijmegen het grootst. En ja, in menig tuin zal het nog warmer worden. Ik denk dat we wel weer wat dagrecords gaan breken.'

En dat is best uniek vertelt Klaassen. 'Het is sinds het begin van de metingen pas drie keer eerder zo warm geweest, zo vroeg in het jaar.'

Pasen wordt minder warm

Deze week houdt het warme weer nog wel even aan, maar met Pasen is het toch echt andere koek. Op tweede paasdag wordt het nog maar zo'n 13 tot 15 graden. 'Maar dat is wel weer lekker voor de mensen die last hebben van hooikoorts', aldus Klaassen.