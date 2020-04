Geen raadsleden, toch moet de burgemeester van Culemborg opdraven

Dat er geen gemeenteraadsleden zouden komen voor de raadsvergadering, wist burgemeester Gerdo van Grootheest van Culemborg allang. Toch moest hij van de gemeentewet dinsdagavond even in de raadszaal komen kijken of dat echt zo was. Na een kwartier kon ook hij naar huis.

In steeds meer gemeenten speelt hetzelfde probleem: wel raadsvergadering in de agenda, maar lege zetels. In commissieverband wordt er nog wel digitaal vergaderd, maar voor echte besluiten moeten raadsleden fysiek komen opdraven om te stemmen. En dan is er voor een geldig besluit ook nog een zogenoemd quorum nodig, dat is de helft van het aantal raadsleden plus 1. En dat wordt over het algemeen al niet eens gehaald.

Geitenpaadje

Maar voor dit soort uitzonderlijke gevallen is er een artikel opgenomen in de gemeentewet, een geitenpaadje volgens raadsgriffiers. Dat artikel bepaalt dat er op korte termijn een tweede vergadering kan worden uitgeschreven als er in eerste instantie niet voldoende raadsleden voor een geldige raadsvergadering komen opdagen.

Voor die vergadering is in theorie maar één raadslid nodig om besluiten te kunnen nemen. Dit 'geitenpaadje' is al in meerdere gemeenten bewandeld, maar in die vergaderingen zijn over het algemeen alleen de hoogstnodige besluiten genomen.

Nieuwe wethouder

In Culemborg stond dinsdagavond de beëdiging van een nieuwe wethouder op de agenda. Die ging dus niet door, maar donderdag is een aantal raadsleden alsnog aanwezig om in te stemmen met de benoeming van Noord-Hollandse oud-gedeputeerde Sascha Baggerman tot wethouder voor WMO en Jeugdzorg.

In feite is de toepassing van het bijzondere artikel in de gemeentewet al bijna achterhaald. De Eerste Kamer stemde dinsdagmiddag in met een spoedwet, die het voor gemeenten, provincies en waterschappen mogelijk maakt om tot 1 september digitaal te stemmen over besluiten. Dit wet treedt heel snel in werking.

Ietsje anders

In het geval van Culemborg ging het om een benoeming en daar ligt het toch iets anders, omdat daar allerlei commissies en onderzoeken bij om de hoek komen kijken. En de spoedwet biedt gemeenten een klein beetje ruimte om toch in geval van zo'n wethoudersbenoeming ietsjes anders te opereren. De komende raadsvergaderingen in Culemborg gaan digitaal, aldus de griffier.