Testlocatie voor corona in kazerne Zelhem

In de brandweerkazerne in Zelhem is dinsdag een testlocatie voor het coronavirus geopend. Zorgmedewerkers met klachten kunnen zich daar laten controleren op een mogelijke besmetting.

'Doel is dat zoveel mogelijk medewerkers in de zorg kunnen blijven werken', aldus de gemeente Bronckhorst. De locatie van de GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is uitsluitend bedoeld voor zorgmedewerkers die ‘duidelijk aan corona gerelateerde klachten hebben’. De testlocatie mag alleen worden bezocht op afspraak en met een verwijzing van een arts.



Omwonenden van de brandweerkazerne zijn via een brief op de hoogte gebracht van de komst van de testlocatie. Naast de locatie in Zelhem, is door de VNOG en de GGD NOG ook een testlocatie voor zorgpersoneel gerealiseerd in Vaassen.