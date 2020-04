Blinden en slechtzienden durven huis niet meer uit door corona

Het kan in het dagelijks leven zonder corona al een uitdaging zijn om met een visuele beperking om te gaan, maar de coronamaatregelen hebben het extra lastig gemaakt. Zo is anderhalve meter afstand houden tot elkaar moeilijk, als je niet of slecht kunt zien.

'Extra voorzichtig'

Rachel Schelleman uit Ermelo is slechtziend en heeft ernstige longproblemen. Zij gaat er nog wel op uit in haar scootmobiel, maar zit vooral thuis, in haar tuin of het pleintje vlak bij huis. 'Winkels bezoeken wordt afgeraden. Ook vanwege mijn longproblemen ben ik extra voorzichtig, omdat ik de afstand tot andere mensen niet goed in kan schatten. Boodschappen heb ik vooral door anderen laten doen, maar ik ga nu ook proberen online te bestellen. Dan heb ik er toch meer zeggenschap over. Ik geef de dingen waar je normaal gesproken zelfstandig in bent, niet graag uit handen.'

Maar het is volgens Schelleman niet alleen maar ellende: 'Een blinde vriendin vroeg me om hulp bij online boodschappen bestellen, maar de site was overbelast en ik kreeg het niet voor elkaar. Toen heeft iemand na een oproep op een Facebookpagina voor coronahulp in Ermelo boodschappen gedaan voor mijn vriendin. Voor iedereen is het een zware tijd. Maar als we een beetje begrip hebben voor elkaar, kunnen we met z'n allen door deze crisis heen komen.'

'Geef blinden en slechtzienden ruim baan'

Bartiméus, dat met 1.800 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers in heel het land mensen met een visuele beperking begeleidt en ondersteunt, merkt dat het anderhalve meter afstand houden een probleem kan zijn. Alies Kamphorst, trainer oriëntatie en mobiliteit bij Bartiméus, raadt blinden en slechtzienden aan om zichtbaar met de witte stok over straat te gaan, zodat anderen rekening met hen kunnen houden.

Dat laatste is overigens niet vanzelfsprekend. De Oogvereniging riep iedereen eerder deze week al op om ruim baan te maken als ze iemand met een witte stok zien lopen. Luuk-Jan Boon, directeur Oogvereniging: 'Het lijkt misschien een open deur, maar we krijgen signalen dat het toch vaak mis gaat. Ook mensen die blind of slechtziend zijn willen niets liever dan zich houden aan de richtlijnen van het RIVM. We roepen iedereen dan ook op hen hierbij te helpen.'

Verslaggever Vera Eisink sprak woensdagochtend met Alies Kamphorst van Bartiméus en Rachel Schelleman. Luister naar het gesprek: