'Het is een duur geintje', Arjans auto vloog in brand op weg naar zijn werk

'Het gaat goed met me hoor, maar het was wel erg schrikken', zo vertelt de inwoner van Nieuwleusen dinsdag aan het einde van de ochtend. Zijn achternaam wil hij liever niet zeggen.

Oranje lampje

Arjan legt uit dat de ellende begon met een oranje lampje in zijn Volvo V40. 'Maar dat werd al snel rood en toen kwam er ineens rook onder de motorkap vandaan. Ik ben meteen aan de kant van de weg gaan staan', blikt hij terug.

Bekijk de beelden van de brand. De tekst gaat eronder verder.

De bestuurder zag meteen dat het foute boel was. 'Ik durfde niet eens meer onder de motorkap te kijken. Het was duidelijk dat het mis was, er kwam heel veel rook uit. Ik heb meteen de brandweer gebeld, maar die was niet op tijd om de auto te redden.'

Indrukwekkend

De wagen brandde volledig uit. Arjan baalt er goed van. 'Maar ik ben blij dat ik er zelf goed vanaf ben gekomen. Het begint nu allemaal een beetje in te dalen, het is toch wel indrukwekkend wat er is gebeurd.'

De inwoner van Nieuwleusen hoopt dat hij nog wat geld terugkrijgt van de verzekering. 'Het is een duur geintje, want de dagwaarde van zo'n auto is tegenwoordig ook niet veel meer.'

