Evenement 'The Faces of Groesbeek' verplaatst, digitaal monument bijna klaar

Stichting Faces to Graves verplaatst het evenement 'The Faces of Groesbeek' naar mei 2021. Geïnteresseerden kunnen op de website van de stichting terecht, waar vanaf begin mei een digitaal monument met levensverhalen van gesneuvelde bevrijders beschikbaar is.

Faces to Graves is een non-profit organisatie, die een beeld wil schetsen van alle militairen die op de Canadese Oorlogsbegraafplaats begraven liggen. Dat doen ze door hun levensverhaal samen te stellen, bij voorkeur met een foto en eventueel met herinneringen van familie, een brief of een ander aandenken.



Het evenement ‘The Faces of Groesbeek’ was gepland van 2 tot 16 mei. De bedoeling was om alle beschikbare foto’s van gesneuvelde Canadezen bij hun graven te plaatsen. Vrijwilligers zouden op de begraafplaats de levensverhalen van de mannen komen vertellen. Maar vanwege het corona-virus is het evenement verplaatst naar mei 2021.



Wel kunnen geïnteresseerden de verhalen van onze gesneuvelde bevrijders lezen op de website van de stichting. Daar worden maandelijks nieuwe levensverhalen toegevoegd. De vrijwilligers weken op dit moment hard aan de oprichting van een digitaal monument dat begin mei klaar moet zijn.



