Procedure jeugdburgemeester Elburg anders dan anders

Dit jaar gaat het allemaal wat anders in verband met de maatregelen rond Corona. In januari is begonnen met de werving, afgelopen week heeft de jury alle aanmeldingen beoordeeld en drie kandidaten gekozen die kans maken om de nieuwe jeugdburgemeester te worden. Normaal worden die uitgenodigd voor een kennismaking met de jury en wordt daarna besloten op welke kandidaat de keus valt. Op 31 maart is een brief verzonden naar de 12 kandidaten die zich hebben aangemeld met de informatie dat er een top drie is en dat zodra dit kan deze drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de jury.

Wie de drie zijn, is nog niet bekendgemaakt om het nog even spannend te houden. Zodra er weer mag worden vergaderen, wordt met de drie kandidaten en de jury een afspraak gemaakt. Dan wordt ook de andere kandidaten op de hoogte gesteld dat ze niet door zijn. Wanneer de benoeming is, is nog niet bekend, dit kan bijvoorbeeld pas in juli of augustus zijn.

De periode voor de nieuwe jeugdburgemeester loopt aankomende periode dan vanaf benoeming tot Koningsdag 2021. Jesse Moling blijft nu jeugdburgemeester tot de benoeming van de nieuwe jeugdburgemeester.

Wanneer en of het jeugdlintje uitgereikt wordt, is ook nog niet bekend. Dit zal zeker pas na 1 juni zijn.